Quinteros defendió operativos policiales y cuestionó a la Justicia: “También hay que exigirle resultados”

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defendió el trabajo operativo de la Policía provincial y cuestionó a la Justicia al reclamarle mayor nivel de responsabilidad y resultados frente a la crisis de inseguridad. Lo hizo en medio de una jornada cargada de procedimientos simultáneos, allanamientos y detenciones vinculadas a distintas investigaciones judiciales de alto impacto en Córdoba.

En diálogo con el programa Decilo como es, por Punto a Punto Radio 90.7, Quinteros confirmó avances importantes en la investigación por el homicidio del principal Sergio Azabal, el policía asesinado en barrio Villa Belgrano, y también reveló nuevos operativos por la causa de presuntas estafas con carnets de conducir en la Municipalidad de Córdoba.

Quinteros cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y planteó que los jueces también deberían rendir cuentas públicamente por sus resultados. “Todos vivimos a prueba todos los días. Por ahí la Justicia, con sus cargos de por vida, no siente esa responsabilidad”, afirmó. Y profundizó: “Me parece que también hay que exigirle a la Justicia resultados, porque es lo que estamos pidiendo todos”. El ministro comparó incluso la situación judicial con la lógica de evaluación permanente que atraviesan funcionarios políticos y medios de comunicación. “Si yo no rindo como ministro, claramente el gobernador me va a pedir que me vaya”, sostuvo.

“Me parece que también hay que exigirle a la Justicia resultados”, sostuvo Quinteros.

Los detenidos por el caso Azabal

Quinteros confirmó las detenciones de los sospechosos vinculados al episodio ocurrido en calle Néper, donde murió el policía Azabal tras recibir un disparo del propietario de una vivienda que habría confundido al efectivo con delincuentes.

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El ministro explicó que la investigación permitió identificar a las personas que habían participado del robo y determinar que actuaban con una modalidad reiterada durante partidos disputados en el estadio Mario Alberto Kempes. “Pudimos determinar que se trataba de personas que cometían este tipo de hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad, pero utilizaban los partidos que se juegan en el Kempes para cometer hechos en las zonas de Villa Belgrano”, sostuvo.

Según detalló, los sospechosos fueron detenidos en Salta tras cometer delitos bajo una modalidad similar. “Son cordobeses detenidos en Salta por modalidades casi iguales: robo por escalamiento y refracción”, explicó. El ministro confirmó además que la próxima semana serían trasladados a Córdoba para quedar a disposición de la Justicia provincial.

La discusión sobre la responsabilidad penal

Durante la entrevista, Quinteros volvió sobre uno de los debates más sensibles del caso: si el dueño de la vivienda tuvo tiempo suficiente para advertir que los delincuentes ya se habían retirado cuando disparó y mató al policía. “Lo que queremos saber es la ventana de tiempo entre que los delincuentes salen de la casa y la policía llega. Esa es la principal cuestión a dilucidar”, explicó.

El ministro también cuestionó una reciente decisión judicial que rechazó el pedido de la Policía para constituirse como querellante particular en la causa. “El fiscal nos denegó esa posibilidad con un criterio absolutamente restrictivo que no comparto y que seguramente será recurrido judicialmente”, afirmó.

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“La Policía está todos los días a prueba”

Quinteros también defendió el rol cotidiano de la Policía y aseguró que existe una fuerte exigencia interna para profesionalizar la fuerza. “La Policía está en todos los momentos de la vida diaria de los cordobeses”, sostuvo.

También reivindicó el trabajo realizado en eventos masivos como el operativo desplegado en Alta Córdoba tras un recital con más de 16 mil personas. “La Policía no solamente brinda seguridad, también brinda información, es cordial y tiene que ser empática y cercana”, afirmó. Sin embargo, reconoció que existen errores dentro de la fuerza. “Hay policías que cometen errores y los van a seguir cometiendo porque son humanos. Nosotros en eso somos inflexibles porque queremos una fuerza cada vez más profesional”, sostuvo.