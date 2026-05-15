Quién es Jacob Elordi: el actor del momento que se encamina a ser el próximo James Bond

El universo de Hollywood asiste a la consolidación de una nueva superestrella global. Jacob Elordi, el actor australiano que irrumpió con fuerza en la escena internacional hace unos años, se posiciona firmemente para convertirse en el próximo James Bond.

Tras la salida de Daniel Craig del emblemático rol del espía británico, el nombre de Elordi lidera las apuestas y las consideraciones de la industria, un hito que acompaña con récords de taquilla y una versatilidad interpretativa que cautivó tanto al público joven como a la crítica especializada.

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El ascenso meteórico: de ídolo juvenil a la élite de Hollywood

Nacido en Brisbane, Australia, Jacob Elordi comenzó su carrera con una fuerte base en el teatro antes de dar el salto a las producciones de gran envergadura. Su fisonomía, marcada por una imponente altura de 1,96 metros, y su magnetismo en pantalla le abrieron las puertas de la trilogía romántica The Kissing Booth (El stand de los besos) en Netflix, proyecto que lo transformó de inmediato en un fenómeno de masas para la Generación Z.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó de la mano de HBO con la aclamada serie dramática Euphoria. En la piel del complejo, oscuro y turbulento Nate Jacobs, Elordi demostró que sus capacidades actorales iban mucho más allá del arquetipo de galán juvenil. Su interpretación recibió elogios unánimes y le permitió despegarse de las etiquetas para asumir desafíos de enorme calibre cinematográfico.

Récords en la industria y el camino hacia el Agente 007

En el último tiempo, la carrera del intérprete australiano experimentó una aceleración sin precedentes. Su participación en proyectos de autor de alto perfil, como su encarnación de Elvis Presley en la película Priscilla de Sofia Coppola, o su protagónico en el thriller psicológico Saltburn, ratificaron su estatus como uno de los talentos más solicitados y taquilleros del cine contemporáneo. Esta racha de éxitos comerciales y de prestigio crítico lo llevó a batir récords de popularidad y cotización dentro del mercado de la industria del entretenimiento.

Tras la salida de Daniel Craig del emblemático rol del espía británico, el nombre de Elordi lidera las apuestas y las consideraciones de la industria.

Es justamente este presente inmejorable el que aceleró las versiones sobre su llegada a la franquicia cinematográfica más longeva de la historia. De acuerdo con las últimas proyecciones y reportes del sector, Elordi reúne los requisitos fundamentales que buscan los productores de la saga: juventud para sostener la franquicia durante la próxima década, porte elegante, un magnetismo indiscutible y el aval de una audiencia masiva. Su camino hacia el personaje de James Bond parece estar cada vez más despejado, consolidándolo como el sucesor natural para portar la licencia para matar.

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