Netflix confirmó la fecha de estreno de la primera temporada de Carísima, la serie protagonizada por Caro Pardíaco, uno de los personajes de humor más populares surgidos del ecosistema digital argentino. La ficción llegará a la plataforma el próximo miércoles 20 de mayo, con un lanzamiento global.

La serie se presenta como una propuesta novedosa dentro del catálogo local: tendrá 10 episodios de 10 minutos, en formato horizontal, y se convierte en la primera serie corta producida en Argentina para Netflix. El proyecto busca un consumo ágil, alineado con los hábitos actuales de las audiencias que combinan streaming tradicional con contenidos breves.

La producción está a cargo de Labhouse, en asociación con OLGA, dos actores centrales del nuevo mapa audiovisual argentino. El anuncio oficial destacó que la historia se apoya en el humor, pero incorpora elementos de suspenso y tensión psicológica.

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De qué trata “Carísima” y cómo es el universo de Caro Pardíaco

La historia de Carísima se centra en el universo personal y emocional de Caro Pardíaco, definida desde la producción como un “ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream”. A pocos días de cumplir 30 años, el personaje atraviesa una crisis existencial mientras intenta organizar “la fiesta más zarpada de su historia”.

Ese cumpleaños funciona como detonante narrativo. Para Caro, cumplir 30 es una amenaza directa a la identidad que construyó, atravesada por la exposición permanente, la obsesión por la imagen y la necesidad de sostener un personaje exitoso frente a los demás.

La trama se activa cuando aparece Leo, un personaje seductor descripto como “un psicópata con múltiples personalidades”, que irrumpe en su vida y del que Caro se enamora. Su llegada pone en riesgo todo lo que ella intenta controlar y acelera una cuenta regresiva cada vez más caótica.

Entre paranoia, vínculos extraños y decisiones desbordadas, la protagonista queda atrapada en una espiral donde deberá salvar tres cosas al mismo tiempo: su fiesta, su identidad y su vida. Ese triple objetivo estructura el conflicto central de la serie.

"Carísima" llega a Netflix el próximo miércoles 20 de mayo con 10 capítulos de 10 minutos.

Desde la producción definieron el tono como un “thriller ansioso”, una mezcla incómoda entre comedia, absurdo y tensión psicológica. No es una comedia clásica ni un drama puro, sino que juega en un límite donde lo exagerado convive con situaciones reconocibles.

El recorrido del personaje refleja una sátira del mundo influencer, del consumo de la imagen y de la presión social por sostener una versión idealizada de uno mismo, especialmente en el ecosistema del streaming y las redes sociales.

Producción, formato y elenco: quiénes están detrás de la serie

Carísima está dirigida por Nano Garay Santaló y Federico Suárez, mientras que el guion fue escrito por Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y el propio Garay Santaló, con asesoría de Malena Pichot. El equipo creativo conoce de cerca el tono y el universo del personaje.

Los productores ejecutivos son Flora Fernández Marengo y Nicolás Chausovsky, con dirección de producción de Nicolás Abelovich. La serie fue desarrollada íntegramente en Argentina y pensada desde su origen para un formato breve.

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El elenco está compuesto por Alex Pelao, quien interpreta a Leo, junto a Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen y Evitta Luna. Con apariciones de Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot, entre otros. La combinación reúne figuras del humor, el pensamiento, la actuación y el streaming.

El personaje de Caro Pardíaco es interpretado por Julián Kartun, también cantante de la banda El Kuelgue. Según contó en una entrevista con María Laura Santillán, la construcción del personaje fue una creación que “progresivamente fue agarrando mundo”. La idea surgió de imitar el tono adolescente que intenta sonar adulto, cargado de latiguillos. “Era puro latiguillo pero no había contenido… nace de la boludina”, explicó.

Caro Pardíaco apareció por primera vez en Cualca, el ciclo presentado por Malena Pichot en 2012. Desde allí, el personaje se destacó por su improvisación, su caos discursivo y una parodia exagerada del universo mediático e influencer.

Con el tiempo, dio el salto a YouTube, al streaming y especialmente a OLGA, donde explotó como fenómeno viral. En una presentación en Soñé que volaba, Caro contó: “Empezó como una broma acá en Olga, fue creciendo y la gente de Netflix se re copó”.