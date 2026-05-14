Quién es Wade Wilson, el "asesino de Deadpool" que llegaría a Netflix

El nombre de Wade Wilson ha inundado las redes sociales y los foros de discusión tras su condena en Florida. El caso, que destaca por la brutalidad de sus actos y la perturbadora actitud del acusado, se ha convertido en el principal candidato para integrar la tercera temporada de El peor ex imaginable.

Aunque Netflix aún no ha confirmado oficialmente la renovación para una tercera parte, el rendimiento de la serie hace que la producción de nuevos episodios sea casi una certeza.

De recibir luz verde en los próximos meses, los analistas estiman que la temporada 3 podría estrenarse a finales de 2026 o durante 2027. La estructura de la serie, que se basa en testimonios de sobrevivientes y reconstrucciones detalladas, encontraría en el historial de Wilson el material necesario para un episodio de alto impacto, similar a los que ya han cautivado a la audiencia global.

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Quién es Wade Wilson: el perfil del "asesino de Deadpool"

Wade Steven Wilson, apodado por los medios como el "asesino de Deadpool" por compartir nombre con el antihéroe de Marvel, fue condenado a muerte en agosto de 2024. El tribunal de Florida le impuso la pena máxima por los asesinatos de Kristine Melton y Diane Ruiz, ocurridos en 2019. Según los informes judiciales, Wilson estranguló a Melton en su casa tras conocerla en un bar y, pocas horas después, asesinó a Ruiz, a quien incluso atropelló repetidamente tras asfixiarla.

Wade Wilson se encuentra en el corredor de la muerte en el estado de Florida, a la espera de que se ejecute su sentencia tras haber sido rechazadas sus apelaciones iniciales.

Como detalla la revista Cosmopolitan, Wilson no solo es noticia por sus crímenes, sino por el extraño fenómeno que generó en internet. A pesar de sus tatuajes de esvásticas y su evidente falta de remordimiento, el convicto ha recibido miles de cartas de "admiradoras" mientras permanece en prisión. Este nivel de manipulación y la fascinación que despierta su figura son elementos que la serie El peor ex imaginable suele explorar a fondo, analizando cómo estos predadores logran engañar y someter a sus víctimas.

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Su posible participación en "El peor ex imaginable"

La serie documental se caracteriza por dar voz a las ex parejas de criminales peligrosos. En el caso de Wilson, existen testimonios de mujeres que salieron con él antes de los asesinatos de 2019 y que describieron comportamientos erráticos, violentos y controladores. La inclusión de su historia en la temporada 3 permitiría:

– Analizar el sistema de señales: Cómo sus ex parejas intentaron advertir sobre su peligrosidad.

– Explorar la psicología del agresor: Su falta de empatía y la naturaleza aleatoria de su violencia.

– Debatir sobre la justicia: El impacto de la pena de muerte en casos de esta magnitud.

Actualmente, Wade Wilson se encuentra en el corredor de la muerte en el estado de Florida, a la espera de que se ejecute su sentencia tras haber sido rechazadas sus apelaciones iniciales. Mientras tanto, el interés por su caso sigue creciendo, posicionándolo como el relato más esperado para la futura entrega del éxito de Netflix.

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