Rosalía cerró su gira europea y da un show gratuito de Netflix

Después de culminar la etapa europea de su Lux Tour y habiendo logrado el inesperado ‘sold out’ (entradas agotadas) en los dos recitales consecutivos de Londres, Rosalía viajó el jueves a Sevilla brindar hoy a un concierto gratuito sobre el Guadalquivir –el río que separa a Sevilla en dos– organizado por Netflix. De esa manera, la plataforma de contenidos audiovisuales estrenará la nueva y esperada temporada de la serie Berlín, protagonizada por Pedro Alonso, el actor que se hizo mundialmente famoso por la exitosa serie La casa de papel. Esta temporada de Berlín encuentra a los protagonistas en Sevilla, ciudad que se convierte en el corazón visual y narrativo de la historia. Por eso el estreno mundial con recitalde Rosalía incluído se realiza en esa famosa ciudad de Andalucía.La nueva entrega de Berlín comprende ocho capítulos y un plan criminal de mayor escala, que combina arte, engaño y venganza. El eje de la trama será el encargo de robar una obra icónica de Leonardo Da Vinci, un golpe que funcionará como disparador de un conflicto mucho más personal y oscuro para Berlín (Pedro Alonso) quien mostrará su costado más impulsivo y rencoroso.

Hermanas unidas. En la previa al concierto de este sábado, Rosalía intentó hacer vida “de civil” pero con un custodia que resultó indispensable porque, como era lógico, Sevilla estaba convulsionada por su visita. Junto a su hermana Pili y del brazo como cuando eran adolescentes, Rosalía recorrió algunos puntos céntricos de la ciudad, e hicieron una escala en “Casa Morales”, una emblemática taberna famosa por su montadito ‘piripi’: un sandwich tostado y prensado de lomo de cerdo, jamón, queso fundido, tomate y mayonesa de ajo. Esa no fue la única posta gastronómica que tuvo a Rosalía como comensal. También con su hermana estuvieron en Cañabota, una marisquería ubicada en el centro sevillano, que exhibe con orgullo una estrella Michelin.

Afectos. Pili, es un personaje importante en la vida de Rosalía, por eso le agradeció hace unos días cuando agradeció el premio que le dieron como mujer importante en la industria musical.También mencionó a su madre, a un par de amigas –Alexa y Carlota–, a otras personas más como Patti Smith y Björk, y a “Loli por existir”, en referencia a Lola Brisas, su actual pareja. A quien los medios esperaban ver pero no se mostró.