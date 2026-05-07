Bonnie Tyler fue inducida a coma: la leyenda de los 80 lucha por su vida en Portugal

La icónica cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se encuentra actualmente en estado crítico y bajo un coma inducido en un hospital de Faro, Portugal, tras sufrir un agravamiento en su salud este jueves. La artista, que reside parte del año en el Algarve, había sido intervenida de urgencia el pasado 30 de abril debido a una perforación intestinal. Aunque inicialmente el parte médico indicaba una recuperación estable, su condición empeoró drásticamente en las últimas horas, obligando a los profesionales a trasladarla a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece conectada a un respirador artificial.

El sitio oficial de la cantante confirmó inicialmente que la operación “había salido bien” y que Tyler se encontraba en recuperación, aunque posteriormente el diario portugués Correio da Manha aseguró que la artista permanece “inconsciente” y conectada a un respirador artificial. Los médicos, según trascendió, admitieron que todavía no pueden prever cómo evolucionará su estado de salud.

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La cantante había sido internada de urgencia tras sufrir una perforación intestinal mientras se encontraba en Portugal, país donde posee una residencia y pasa gran parte del año junto a su esposo. El entorno de la artista expresó su profunda preocupación: “Lamentamos mucho anunciar que Bonnie fue ingresada para una cirugía de emergencia. Sabemos que sus fans le desearán una recuperación completa y rápida”, señalaron.

Una voz que conquistó el mundo

Bonnie Tyler alcanzó reconocimiento internacional en la década de 1980 gracias a su inconfundible voz ronca y a una serie de canciones que dejaron una marca en la historia del pop y el rock. Con más de cinco décadas de trayectoria y 18 álbumes de estudio publicados, se consolidó como una de las figuras más emblemáticas y queridas de la música internacional. Aunque sus primeros éxitos llegaron a fines de los años 70 con temas como “It’s a Heartache” y “Lost in France”, fue en 1983 cuando alcanzó definitivamente el estatus de estrella global.

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Su álbum Faster Than the Speed of Night la catapultó a la cima gracias al himno “Total Eclipse of the Heart”, una balada épica que lideró la lista Billboard por cuatro semanas y cuyo videoclip supera hoy los 1.000 millones de reproducciones en YouTube. A este hito le siguieron clásicos inoxidables como “Holding Out for a Hero” y su participación en el festival de Eurovisión en 2013 representando al Reino Unido.

Bonnie se mantenía sumamente activa y con planes de iniciar una gira europea a finales de este 2026. “Nunca me voy a retirar. Pienso en Tom Jones, su voz sigue tan fuerte como siempre y me lleva diez años”, había confesado recientemente al diario The Mirror.

La cantante, que divide su tiempo entre sus lujosas propiedades en el sur de Gales y su moderna villa con fachada de cristal en Albufeira, se encontraba disfrutando de su "paraíso portugués" junto a su marido, el exatleta olímpico Robert Sullivan, antes de este inesperado revés de salud.