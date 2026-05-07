“Se van a ensuciar un poco con rock”: Daniela Milagros prepara su show más potente en el Roxy

“El talento es algo que se pule diariamente”, decía el pianista italiano Arturo Benedetti Michelangeli. No se sintió casualidad recordar esa frase mientras Daniela Milagros hablaba del primer instrumento que aprendió a tocar: el piano. Ella encarna, precisamente, esa disciplina del detalle; una búsqueda constante, casi obsesiva, donde la pasión y el estudio se funden en el afán por perfeccionarse.

Daniela está sentada junto a su hermano Rodrigo de Miguel. Antes de empezar la entrevista, ya se percibe la dinámica entre los dos: son cálidos, se interrumpen, se ríen y completan ideas entre sí. Esa complicidad deja ver rápidamente que detrás de este proyecto no hay solamente una banda o un disco debut, sino una construcción artística compartida.

La entrevista es a la artista que presentará "Attention, Attention" el próximo 30 de mayo en Roxy Live, pero en verdad integra a un comando creativo integral donde los instrumentos rotan arriba del escenario, los videoclips funcionan como capítulos de una misma historia y la música aparece como la banda sonora de un universo propio.

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La propuesta artística de Daniela Milagros mezcla rock, teatralidad y narrativa audiovisual en una búsqueda que va mucho más allá de las canciones. Su versatilidad como multiinstrumentista —toca piano, bajo, batería y keytar— le permitió no solo abrir el show de Slash en el Movistar Arena, sino también compartir cartel con bandas como The Warning, The Hives y Black Veil Brides, además de participar del festival Reciclarte en Paraguay y cerrar el año en Art Media junto a Tokio Hotel.

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Esa habilidad técnica la llevó a ser reconocida por marcas líderes a nivel mundial: es embajadora para LATAM de los teclados CASIO y de la prestigiosa firma alemana de bajos WARWICK (la misma que eligen leyendas como Robert Trujillo de Metallica). Su trayectoria en 2025 ya marca hitos en Cosquín Rock, Quilmes Rock, Rock en Baradero y el Harlem Fest, consolidándola como una de las nuevas voces imprescindibles del rock/pop nacional.

En apenas dos años, Daniela pasó de consolidar una identidad propia a ocupar escenarios cada vez más grandes. Su primer álbum, Attention, Attention, incluye canciones como “Ego”, “Hipnotiza”, “Adrenalina”, “Fantasía” y una versión en español de “Psycho Killer”, clásico de Talking Heads.

“Ese tema lo tenía guardado en mi playlist hace muchos años. Me gustaba porque no es común. Pensé: ‘Cómo me gustaría escuchar una versión en español’. Busqué y no había, así que dije: ‘La voy a hacer yo’”, cuenta Daniela.

La construcción estética del proyecto también ocupa un lugar central. Su reciente videoclip de “Que la noche diga” continúa la narrativa iniciada en “Solitaria”, lanzado en 2018 y filmado en el Palacio Paz. Esta vez, la historia transcurre en una antigua iglesia gótica de Buenos Aires convertida en museo, donde reaparecen los mismos personajes, vestuarios, colmillos, coronas y símbolos. Detrás de toda esa narrativa vuelve a aparecer Rodrigo.

“Comenzamos con videoclips porque él es director y editor. Yo hacía otro tipo de música, más pop, pero no me identificaba mucho. Él me usaba de actriz para sus ideas locas y terminamos conectando muchísimo”, recuerda Daniela.

Mano a mano con Daniela y Rodrigo

El show del 30 de mayo en Roxy Live será distinto a los anteriores. Así lo describen ellos mismos. “Va a ser bastante diferente a lo que venimos haciendo porque estamos más libres. Van a ver artistas invitados. Mucho rock”, adelanta Daniela. Rodrigo completa: “Nos pusimos como regla que fluya lo que nosotros sentimos”.

Arriba del escenario, esa libertad se traduce en instrumentos que cambian constantemente de manos, momentos junto al público y una energía más cercana a una performance rockera que a un recital tradicional.

La música, en su caso, empezó desde muy chica y con el piano como punto de partida. “Me crucé a ‘Fredy’ Hernández, tecladista de Abel Pintos, y le pedí clases. Me dijo que no tenía paciencia para principiantes, pero insistí. En la segunda clase ya me encontró leyendo partituras y de ahí no frené más”, recuerda.

Esa base técnica es la que hoy le permite rotar entre bajos y baterías, una destreza que el público podrá ver en vivo: “Se van a encontrar con dos hermanos fusionados. Un show muy power, con mucha adrenalina”.

Pero fuera de la intensidad de los shows y la construcción artística, aparece otra faceta más cotidiana y relajada del vínculo entre ambos. “Somos gamers”, cuentan entre risas. “A la madrugada nos ponemos a jugar un Counter o un Fortnite. También compartimos mucho la edición y todo el trabajo creativo”.

Girl power, curiosidad y búsqueda

Daniela habla rápido, con entusiasmo y sin impostaciones. Cuando se le pregunta qué le diría a las chicas que quieren empezar en la música, la respuesta es inmediata: “Que no la duden. Que no se rindan y que sean fieles a ustedes mismas. Escuchar opiniones está bien, pero seguir el corazón también. Vos sabés bien lo que querés”.

En una escena donde todavía cuesta encontrar mujeres ocupando espacios ligados al rock más pesado, a la composición y a la multiinstrumentación, su presencia empieza a consolidarse como una figura distinta dentro de la nueva generación.

Hacia el final de la charla, Daniela define a su hermano Rodrigo como “un mastermind” capaz de editar portadas, cranear videoclips, tocar guitarra y resolver cada detalle visual del proyecto. Rodrigo, en cambio, toma distancia y observa el fenómeno desde otro lugar.

“A veces ella no ve todo lo que genera porque pasó todo muy rápido. Pero yo veo la reacción de la gente y veo un aura. Yo estoy atrás, como un ‘guardaespaldas’, siguiendo su trazo y veo cómo atrae personas", dice.

Y, entre risas, marca lo que pasa arriba de las tablas: “Ella se ve adorable, como una nenita buena, pero en el escenario te pega un cachetazo en la cabeza”.