Qué es La Cruz de Oficial de Isabel la Católica, el premio que recibirá Mirtha Legrand

A meses de cumplir 100 años, Mirtha Legrand será distinguida por el rey Felipe VI con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones civiles que entrega España a ciudadanos españoles y extranjeros.

La distinción fue creada el 14 de marzo de 1815 por el rey Fernando VII bajo el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica. Su objetivo inicial era reconocer “la lealtad acrisolada a España” y los servicios prestados a favor de los territorios americanos y ultramarinos. Décadas más tarde, en 1847, la orden fue reorganizada y adoptó su denominación actual.

En la actualidad, la condecoración distingue a personas que hayan realizado aportes extraordinarios de carácter civil, especialmente aquellos vinculados con el fortalecimiento de los lazos entre España y la comunidad iberoamericana.

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Cómo es la insignia que recibirá Mirtha Legrand

La Cruz de Oficial (el grado que recibirá Legrand) consiste en una cruz esmaltada en blanco, con detalles dorados y una corona de laureles. En el centro aparece el emblema histórico de las Columnas de Hércules junto al lema “Plus Ultra”, símbolo tradicional de la monarquía española.

Según descripciones históricas de la orden, la insignia posee brazos simétricos terminados en puntas y se lleva prendida sobre el pecho mediante una cinta amarilla y blanca, los colores distintivos de la condecoración.

Cuáles son los grados de la Orden

La Orden de Isabel la Católica es una condecoración española, instituida por el rey Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, con el fin de «premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos». La Real Orden de Isabel la Católica tiene distintos niveles jerárquicos. De mayor a menor, son:

Collar

Gran Cruz

Encomienda de Número

Encomienda

Cruz de Oficial

Cruz

Cruz de Plata

Medalla de Plata

Medalla de Bronce

Los grados más altos, como el Collar y la Gran Cruz, suelen reservarse para jefes de Estado, miembros de la realeza, diplomáticos y figuras de enorme relevancia internacional.

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Argentinas que recibieron la condecoración

A lo largo de la historia, numerosos argentinos fueron distinguidos con esta orden, especialmente figuras ligadas a la política, la diplomacia, la cultura y la colectividad española en el país.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Eva Perón, quien recibió en 1947 la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica durante la llamada “Gira del Arcoíris” por Europa.

También fueron distinguidas otras personalidades argentinas como Dolores "Lola" Membrives Fernández (1885-1969) actriz argentina que alcanzó gran popularidad en España. Le siguió Susana Mabel Malcorra, rosarina, ingeniera eléctrica y diplomática argentina, ex ministra de Relaciones Exteriores y Culto (2015-2017) del gobierno del presidente Mauricio Macri; ex decana del IE School of Global and Public Affairs. A ella se suma María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel Perón o Isabelita, por su matrimonio con el general Perón en 1960.

Y finalmente, Juliana Awada, empresaria textil argentina; ex primera dama por su matrimonio con Mauricio Macri, presidente argentino entre 2015 y 2019.

En otros grados de la orden también fueron homenajeadas figuras de la comunidad española en Argentina, académicos y dirigentes culturales, como el médico Manuel Padorno, distinguido con la Encomienda, y la intelectual Marta Campomar.

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