Borges en Madrid: su legado entrará a la cámara acorazada donde la cultura iberoamericana guarda su memoria

A 40 años de su muerte, Jorge Luis Borges ingresará a uno de los espacios más simbólicos de la cultura iberoamericana. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Cervantes y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges anunciaron que el legado borgeano pasará a formar parte de la Caja de las Letras, la cámara acorazada de la sede madrileña del Instituto Cervantes donde se custodian testimonios y objetos de las grandes figuras de la literatura y el pensamiento en español.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero



La Caja funciona en el edificio que ocupó el histórico Banco del Río de la Plata en Madrid y ya alberga legados de referentes de todo el mundo iberoamericano. Con Borges, Buenos Aires suma otro nombre propio a ese acervo — antes lo hicieron María Elena Walsh y Sara Facio.

El anuncio se realizó en la sede de la Fundación Borges (Anchorena 1660) con la presencia de la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y las representantes de la Fundación, María Victoria Kodama y Mariana Kodama. En el encuentro también se propuso incorporar el legado de María Kodama a la misma cápsula.

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Imágenes que se encuentran en la Fundación Borges



"Tenemos la suerte de que, a 40 años de su fallecimiento, podamos dejar en la Caja de las Letras el legado de alguien tan profundamente ligado a esta Ciudad. Borges es inseparable de Buenos Aires, de esa ciudad borgeana que sigue viva en su obra. Que este ingreso se dé además junto a los herederos de María Kodama, que entendió y cuidó ese legado con tanta responsabilidad, es una enorme felicidad. Como ocurrió con los legados de María Elena Walsh y Sara Facio, volver a llevar una parte de nuestra cultura a este espacio reafirma que nuestro patrimonio dialoga con el mundo", expresó Ricardes.

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Luis García Montero subrayó el peso de la decisión: "Para nosotros la figura de Borges es fundamental. El Instituto Cervantes trabaja para divulgar la cultura en español, y contar con la presencia de la cultura argentina en la Caja de las Letras es una referencia indispensable. Es un verdadero honor recibir el legado de Borges. Como creo profundamente, la mejor riqueza de una comunidad es comprometerse con el futuro recibiendo las herencias del pasado".

María Victoria Kodama cerró con una frase que suena a promesa y a destino: "Cuenten con Borges para que esté presente en la Caja de las Letras".

