El dinosaurio cornudo que lleva el nombre de Ted Turner

Ted Turner creó la CNN y una nueva forma de hacer periodismo televisivo. También tuvo una esposa, Jane Fonda, cuyo apellido forma parte de la historia de Hollywood, y en 2021, un dinosaurio cornudo que habitó la Tierra hace más de setenta y seis millones de años, fue bautizado con el nombre de Ted Turner.

"El futuro está en la Patagonia", dijo Ted Turner a Jorge Fontevecchia.

El Sierraceratops turneri fue descubierto en los años noventa en uno de los trece “ranchos”de Ted Turner. En este caso fue en el de Sierra, estado de Nuevo México (Estados Unidos). Y recién en 2021, luego de estudiar y analizar los restos, se determinó que era una nueva especie de animal prehistórico que tipificaron como Sierraceratops turneri.

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Ted Turner y la actriz Jane Fonda; estuvieron casados desde 1991 a 2001.

El Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México informó que este nuevo dinosaurio era cuadrúpedo y hervíboro, y tenía una estructura corporal de 4,5 metros de largo total y un cráneo de 1,5 metros “adornado” con tres cuernos de un tamaño más corto que los de especies similares. Sierraceratops significa "cara con cuernos del condado de Sierra”–lugar donde fue descubierto–; y el nombre de la especie, turneri, es un homenaje a Ted Turner dado que fue en su propiedad donde se lo halló.

¿Quién fue Ted Turner?

Ted Turner murió el 6 de mayo último a los 87 años. Fue el fundador de la cadena de noticias CNN con la que revolucionó cómo presentar las noticias en la televisión. En 2018, él mismo reveló en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo que, por ejemplo, tuvo el actor Robin Williams.

El comienzo de la carrera de Ted Turner en la comunicación fue como ejecutivo de cuentas en Turner Advertising Company y fue la compra del Canal 17 de una estación independiente UHF de Atlanta en 1970 la que lo llevó de dedicarse al periodismo televisivo. Y es en 1980 cuando lanza CNN, la primera cadena global de noticias en vivo las 24 horas. A lo largo de los años, Turner conformó un imperio cuyo portfolio incluía CNN Headline News, CNN International, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies.

En 2005, Ted Turner con Mikhail Gorbachev.

El recorrido exitoso de Ted Turner como empresario es extenso y venturoso. En 2003 cuando deja el mundo corporativo y dos años después, renuncia a su cargo en el consejo de administración. Fuera de esto, a través de su propia fundación, invirtió en programas para mejorar la calidad del aire y del agua, desarrollar un futuro energético sostenible y salvaguardar la salud ambiental. Y se estima que Turner donó unos 380 millones de dólares a diferentes organizaciones. La que en 1997 fue histórica fue la donación de mil millones de dólares a las Naciones Unidas.

En su mundo privado, Ted Turner tuvo cinco hijos de sus dos primeros matrimonios, con Julia Gale Nye (1960-1964) y Jane Shirley Smith (1965-1988). Con Jane Fonda se casó en 1991 y se divorció en 2001 pero no tuvieron hijos. Según informó CNN, además de sus cinco hijos, Turner tiene catorce nietos y dos bisnietos.