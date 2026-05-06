Ted Turner murió a los 87 años: cómo creó CNN, el primer canal de noticias 24 horas

La muerte de Ted Turner marcó el final de una de las figuras más influyentes de la historia de los medios de comunicación. El empresario estadounidense falleció este miércoles a los 87 años, según confirmó Turner Enterprises, luego de atravesar durante años una enfermedad neurodegenerativa vinculada a la demencia con cuerpos de Lewy.

Murió Ted Turner, fundador de CNN y un ícono de la televisión

Visionario, provocador y dueño de una personalidad arrolladora, Turner cambió la manera en que el mundo consumió información al fundar en 1980 la CNN, el primer canal de noticias en transmitir las 24 horas del día. Su creación transformó el periodismo televisivo, modificó las dinámicas de cobertura en tiempo real y abrió el camino para la expansión global de las señales informativas continuas.

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Cómo fundó Ted Turner la CNN y por qué revolucionó las noticias

La historia de CNN comenzó mucho antes de los estudios de televisión. Nacido en Cincinnati en 1938 bajo el nombre de Robert Edward Turner III, Ted heredó una empresa de cartelería publicitaria tras el suicidio de su padre, cuando apenas tenía 24 años. A partir de ese negocio familiar logró construir una plataforma financiera que luego utilizó para comprar radios y estaciones de televisión.

En 1970 adquirió una señal televisiva en Atlanta, núcleo inicial de lo que más tarde se convertiría en el conglomerado Turner Broadcasting System. Sin embargo, la gran apuesta llegó una década después, cuando decidió lanzar un canal de noticias permanente en una industria dominada por los informativos tradicionales de las grandes cadenas estadounidenses.

La idea surgió de una experiencia cotidiana. Turner trabajaba hasta tarde y solía perderse los noticieros nocturnos. Consideraba absurdo que la información estuviera limitada a determinados horarios y pensó en un sistema donde el público pudiera acceder a las noticias en cualquier momento del día.

Así nació CNN el 1 de junio de 1980. El proyecto fue recibido con escepticismo por buena parte de la industria televisiva, que veía inviable un canal exclusivamente informativo durante las 24 horas. Sus competidores incluso se burlaban de la señal llamándola “Chicken Noodle Network” (“la red de sopa de fideos”) debido a su presupuesto limitado y a las dudas sobre su sostenibilidad.

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Turner, sin embargo, apostó todo a la iniciativa. Durante los primeros años llegó a vivir en un pequeño departamento encima de las oficinas del canal en Atlanta para supervisar personalmente el funcionamiento de la señal.

La Guerra del Golfo y el momento que convirtió a CNN en una potencia mundial

El gran punto de inflexión para CNN ocurrió en 1991 durante la Guerra del Golfo. Mientras otras cadenas abandonaban Irak por motivos de seguridad, CNN permaneció transmitiendo en vivo desde Bagdad durante los bombardeos liderados por Estados Unidos.

Las imágenes en tiempo real y la cobertura continua convirtieron al canal en una referencia internacional. Millones de personas siguieron la guerra a través de la pantalla de CNN, en lo que muchos analistas consideran el nacimiento de la cobertura global en directo tal como se conoce hoy.

Ese modelo de transmisión inmediata redefinió el periodismo televisivo y obligó a otras compañías a adaptarse. Años después surgirían competidores inspirados directamente en la fórmula de Turner, entre ellos Fox News y MSNBC.

Ted Turner, el empresario que expandió un imperio mediático

Más allá de CNN, Turner construyó uno de los conglomerados mediáticos más importantes de Estados Unidos. Bajo su liderazgo crecieron señales como TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies.

También incursionó en la industria cinematográfica con la compra de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, aunque posteriormente vendió parte de los activos conservando derechos sobre un amplio catálogo de películas clásicas.

En el deporte fue propietario de equipos como los Atlanta Braves y los Atlanta Hawks. Además creó los Goodwill Games, una competencia internacional nacida durante la Guerra Fría con el objetivo de reducir tensiones políticas a través del deporte.

La expansión de CNN en América Latina y el impacto en el periodismo regional

La influencia de Turner también alcanzó América Latina. El lanzamiento de CNN en Español en 1997 significó un cambio profundo en la televisión informativa regional.

La señal introdujo una lógica de cobertura continua y una mirada internacional que impactó en los estándares periodísticos de la región. Durante crisis políticas, conflictos sociales y elecciones presidenciales, CNN en Español se consolidó como una referencia informativa para millones de espectadores latinoamericanos.

La expansión de Turner en el continente también incluyó señales de entretenimiento y deportes que contribuyeron a masificar el acceso a contenidos internacionales en televisión por cable.

La caída empresarial y la pérdida de control de su compañía

En 1996, Turner concretó uno de los movimientos más importantes de su carrera al fusionar Turner Broadcasting con Time Warner. La operación lo convirtió en vicepresidente del conglomerado.

Sin embargo, años más tarde la fusión entre AOL y Time Warner terminó siendo considerada uno de los mayores fracasos corporativos de la historia empresarial estadounidense. Turner perdió miles de millones de dólares y también gran parte de su influencia dentro de la compañía que había construido.

Con el tiempo reconoció públicamente que haber cedido el control de su empresa había sido uno de los grandes errores de su vida.

Filantropía, conservación ambiental y los últimos años de Ted Turner

En sus últimas décadas, Turner se dedicó principalmente a la filantropía y a la conservación ambiental. En 1998 donó 1.000 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas, una de las mayores contribuciones privadas realizadas hasta entonces al organismo internacional.

La iniciativa permitió crear la Fundación de las Naciones Unidas, enfocada en programas vinculados al cambio climático, salud global, desarrollo sostenible y tecnología.

Además, Turner desarrolló un fuerte trabajo conservacionista en sus extensas propiedades rurales, donde impulsó programas de recuperación de especies como el bisonte americano y diversas especies amenazadas.

Con su muerte desapareció una de las figuras que redefinió el vínculo entre televisión, información y poder global. Su creación más emblemática, CNN, modificó para siempre la manera en que el mundo siguió las noticias en tiempo real y estableció un modelo que continúa vigente más de cuatro décadas después.

LT