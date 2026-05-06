Marco Rubio restó importancia a los ataques de Trump contra el papa antes de su viaje al Vaticano

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, restó importancia este martes a las críticas de Donald Trump contra el papa León XIV. El mandatario viajará a Roma, donde visitará este jueves el Vaticano, junto a la presidenta de Italia Giorgía Meloni.

"Es un viaje que habíamos planeado con antelación, y obviamente surgieron algunos imprevistos", declaró Rubio a los periodistas en la Casa Blanca al ser preguntado sobre las críticas de Trump. El pontífice enfureció a la Casa Blanca al pedir fin de la guerra en Medio Oriente y pronunciarse en defensa de los migrantes.

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El republicano, en un ataque contra el líder católico, utilizó las redes sociales para calificar al papa de "débil en la lucha contra el crimen y pésimo en política exterior". La declaración se dio luego de que Leon XIV llamara a la paz en la guerra iniciara por Estados Unidos y afirmara que Trump busca destruir la civilización iraní.

El presidente de Estados Unidos volvió a criticar este lunes al papa, alegando que Leon XIV cree que "está bien que Irán tenga un arma nuclear" y que "está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente". Al ser preguntado, el papa declaro este martes que "la misión de la iglesia es predicar el Evangelio y predicar la paz".

"La Iglesia se ha manifestado en contra de todas las armas nucleares durante años, así que no hay duda al respecto, y simplemente espero que se me escuche por el valor de la palabra de Dios", agregó Leon XIV.

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Incluso, antes del enfrentamiento, las encuestas realizadas en marzo y abril mostraban una creciente desaprobación de Trump entre los católico estadounidenses. Esto se presenta como una señal de alerta después de que obtuviera la mayoría de los votos del sector en 2024.

Cuba será un tema central en la agenda de Rubio durante su reunión en la Santa Sede. El Vaticano desempeño durante mucho tiempo un papel activo en la diplomacia cubana, donde el secretario de Estado lideró los esfuerzos de la administración Trump para presionar al gobierno comunista.