España autoriza el desembarco del crucero del hantavirus en Canarias: “Tiene una obligación moral y legal”

El gobierno de España autorizó el desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius en las islas Canarias, luego de una jornada marcada por la incertidumbre y el debate sanitario por un brote de hantavirus a bordo.

La decisión fue confirmada cerca de la medianoche europea por el Ministerio de Salud, que sostuvo que el país tiene una “obligación moral y legal de auxiliar a estas personas”, entre las que hay ciudadanos españoles.

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El barco permanece en las costas de Cabo Verde con más de 140 personas a bordo, mientras se evalúa la evolución del brote y se coordinan las medidas sanitarias para su arribo.

Un brote con muertos y casos en estudio

El MV Hondius había partido desde Ushuaia el 1 de abril con 150 pasajeros de 23 nacionalidades. Días después se detectó el primer caso de hantavirus, que derivó en un brote que ya dejó tres muertos, además de varios contagios confirmados y sospechosos.

Según datos oficiales, hasta el momento se registraron siete casos, de los cuales dos fueron confirmados por laboratorio y el resto se mantiene bajo estudio.

Los pasajeros permanecen aislados en sus camarotes, una medida clave para evitar la propagación del virus.

El rol de la OMS y el cambio de postura de España

Durante la jornada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había anticipado que el crucero podría atracar en Canarias. Sin embargo, en un primer momento, España se mostró reticente y propuso que los casos sintomáticos fueran evacuados en Cabo Verde.

El escenario cambió tras una intervención directa del director de la OMS, Tedros Adhanom, quien solicitó la colaboración urgente del gobierno español para facilitar el desembarco y la atención médica.

La OMS argumentó que Cabo Verde no cuenta con capacidad suficiente para realizar evaluaciones epidemiológicas completas ni aplicar las medidas necesarias ante el brote.

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Especialistas señalaron que el aislamiento de los pasajeros puede ser efectivo para frenar la transmisión. El virólogo Estanislao Nistal Villán explicó que el contagio del hantavirus entre personas requiere contacto estrecho y prolongado.

Además, advirtió que el período de incubación puede extenderse varios días, por lo que no se descarta la aparición de nuevos casos.

Un viaje de lujo convertido en crisis

El MV Hondius es un crucero de expedición polar de alta gama, diseñado para viajes exclusivos a la Antártida y el Ártico. El itinerario que realizaba supera los 10 mil euros por pasajero.

Lo que comenzó como una travesía de lujo terminó en una emergencia sanitaria internacional que obligó a intervenir a organismos globales y gobiernos.

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El plan contempla que el barco llegue a Canarias en los próximos días, donde se realizará una evaluación médica integral, tareas de desinfección y análisis epidemiológicos para determinar el alcance del brote.

Mientras tanto, crece la preocupación entre los pasajeros, que llevan días confinados en sus camarotes a la espera de poder volver a tierra firme.

LB