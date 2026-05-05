Brote de hantavirus en crucero asciende a 7 casos confirmados

Un brote de hantavirus en un crucero frente a Cabo Verde ha aumentado a siete casos, incluidos dos contagios confirmados, informó la Organización Mundial de la Salud, con tres muertes entre las personas relacionadas con el viaje.

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El buque MV Hondius, con bandera neerlandesa, transporta a 147 pasajeros y tripulantes de 23 países.

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De los siete casos identificados, un pasajero británico se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo y posteriormente se confirmó que tiene hantavirus. Una pasajera neerlandesa que murió tras desembarcar en el territorio británico de ultramar de Santa Elena también dio positivo. Ella había abandonado el barco con los restos de su esposo, quien falleció a bordo en abril.

Otros tres casos sospechosos con síntomas leves permanecen en el barco, señaló la OMS. La causa de la muerte de un pasajero alemán que falleció el 2 de mayo no ha sido establecida.

El hantavirus es una infección poco frecuente que suele propagarse por la exposición a orina, saliva y excrementos de roedores infectados. En casos graves puede causar el síndrome pulmonar por hantavirus, que puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria y shock.

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Riesgo general

Dos miembros de la tripulación —uno con síntomas leves y otro graves— requieren atención médica urgente, informó el lunes por la noche Oceanwide Expeditions BV, el operador neerlandés del MV Hondius, y agregó que no se han identificado otros casos sintomáticos. Las autoridades neerlandesas preparan una evacuación médica de ambos tripulantes y de otra persona vinculada al pasajero alemán fallecido, posiblemente mediante aeronaves especializadas con equipos médicos, indicó la empresa. La operación aún no se ha concretado y el momento sigue sin definirse.

A los pasajeros no se les permitirá desembarcar en Cabo Verde, y solo aquellos que necesiten evacuación médica podrán abandonar el barco allí. La empresa evalúa navegar hacia las Islas Canarias para un desembarque más amplio y exámenes médicos, aunque los planes no han sido confirmados.

Los síntomas entre los casos han variado desde fiebre y enfermedades gastrointestinales hasta neumonía de rápida progresión, insuficiencia respiratoria y shock, con inicio de la enfermedad entre el 6 y el 28 de abril, según la OMS. Las investigaciones están en curso para determinar la fuente de exposición y la cepa específica del hantavirus involucrada.

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Las infecciones por hantavirus suelen estar asociadas al contacto con roedores infectados o ambientes contaminados. Aunque la transmisión de persona a persona es poco común, ha sido documentada en brotes limitados con ciertas cepas, incluido el virus Andes presente en Sudamérica. El riesgo general para la población mundial sigue siendo bajo, indicó la OMS.

Debido a que el barco navega bajo bandera neerlandesa, Países Bajos coordina la asistencia consular para los pasajeros, incluidos aquellos de otras nacionalidades, informó el ministerio de Relaciones Exteriores del país en un comunicado el lunes.

GZ