miércoles 06 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Cadena pionera

Murió Ted Turner, fundador de CNN y un ícono de la televisión

La cadena que fundó informó sobre la muerte del influyente empresario de medios, símbolo de la TV por cable.

Ted Turner 06052026
Murió Ted Turner, fundador de CNN | AFP

El empresario de medios estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena de noticias CNN, murió este miércoles 6 de mayo a los 87 años en su casa ubicada en Tallahassee, Florida, según informó la empresa. El fallecimiento fue confirmado luego por Phillip Evans, vocero de la familia.

El empresario y magnate de los medios de comunicación fue un visionario fundador de CNN, una cadena televisiva pionera de 24 horas que supo revolucionar las noticias televisivas y transformó la forma de informar y comunicar a nivel global.

Ted Turner 06052026
Ted Turner

Turner había nacido en Ohio y construyó un imperio mediático que incluyó la primera superestación de cable y canales populares de películas y dibujos animados.

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