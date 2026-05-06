Murió Ted Turner, fundador de CNN y un ícono de la televisión

El empresario de medios estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena de noticias CNN, murió este miércoles 6 de mayo a los 87 años en su casa ubicada en Tallahassee, Florida, según informó la empresa. El fallecimiento fue confirmado luego por Phillip Evans, vocero de la familia.

El empresario y magnate de los medios de comunicación fue un visionario fundador de CNN, una cadena televisiva pionera de 24 horas que supo revolucionar las noticias televisivas y transformó la forma de informar y comunicar a nivel global.

Ted Turner

Turner había nacido en Ohio y construyó un imperio mediático que incluyó la primera superestación de cable y canales populares de películas y dibujos animados.

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