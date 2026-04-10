Falleció Afrika Bambaataa, pionero del hip-hop y fundador de la Zulu Nation

El DJ estadounidense Afrika Bambaataa, uno de los padres fundadores del hip-hop, murió a los 68 años. Su histórica discográfica, Tommy Boy Records, anunció el fallecimiento el jueves a través de Instagram.

“Afrika Bambaataa (...) es ampliamente considerado un pionero del hip-hop y de la música electrónica. Ante el anuncio de su fallecimiento, pensamos en sus contribuciones al género y a la cultura en un sentido amplio, que perduran hasta hoy”, expresó la discográfica.

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Según informó el portal TMZ, citando fuentes cercanas, el artista —cuyo nombre real era Lance Taylor— falleció en la noche del miércoles en Pensilvania, Estados Unidos, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de próstata. Faltaban solo días para que cumpliera 69 años (había nacido el 17 de abril de 1957).

Un visionario del Bronx

Autor del icónico tema de 1982 “Planet Rock” (junto a Soul Sonic Force), Bambaataa es considerado, junto a DJ Kool Herc y Grandmaster Flash, uno de los tres grandes “padrinos” del hip-hop. Su obra ayudó a definir los cuatro pilares fundamentales del movimiento: DJing, rap (MCing), grafiti y breakdance (b-boying).

“Planet Rock” fue revolucionario: fusionó el breakbeat con elementos de electro, sampleó el clásico de Kraftwerk “Trans-Europe Express” y utilizó por primera vez de forma masiva la famosa caja de ritmos Roland TR-808 en el hip-hop.

La canción no solo se convirtió en un himno de los block parties del Bronx, sino que influyó en el desarrollo del electro-funk, el techno, el house y gran parte de la música dance y electrónica posterior. Artistas como Run-DMC, Fatboy Slim o incluso bandas de new wave citaron su impacto.

Nacido y criado en los Bronx River Houses, uno de los complejos de viviendas más conflictivos del sur del Bronx, Bambaataa creció en el seno de la pandilla Black Spades, donde llegó a ser “warlord” (jefe de guerra).

Sin embargo, en 1973 —año que muchos consideran el nacimiento oficial del hip-hop en Nueva York— decidió transformar su vida y la de su entorno.

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Ese mismo año fundó la Universal Zulu Nation, una organización que reconvirtió a miembros de pandillas en artistas y activistas culturales. Inspirada en la película Zulu (1964) y en la historia del jefe zulú Bambatha, la Zulu Nation promovía valores de paz, unidad, amor y diversión (“peace, unity, love and having fun”), junto con principios de conocimiento, justicia, igualdad y automejora.

A través de los famosos block parties en el Bronx, Bambaataa utilizó la música para alejar a los jóvenes de la violencia de las pandillas. La Zulu Nation se expandió internacionalmente y se convirtió en un movimiento global que defendía el afrocentrismo y la conciencia social dentro de la cultura hip-hop.

En los últimos años, la figura de Bambaataa quedó marcada por graves acusaciones. Desde 2016, varios hombres lo denunciaron por agresiones sexuales cometidas cuando eran menores de edad (en algunos casos, entre los 12 y 15 años).

En 2016, Ronald Savage acusó a Bambaataa de haber abusado de él en 1980 (Posteriormente, Savage se retractó de sus acusaciones). A esta denuncia le siguieron la de muchos otros hombres se presentaron para compartir experiencias similares sobre Bambaataa.

Bambaataa siempre negó las acusaciones. Las denuncias generaron un fuerte debate dentro de la comunidad hip-hop y afectaron su legado público, aunque su influencia musical sigue siendo indiscutible.

