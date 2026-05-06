La historia del periodismo contemporáneo no podría explicarse sin Ted Turner, el empresario que transformó una compañía de publicidad en la vía pública en Atlanta en el primer imperio de noticias globales y que falleció luego de atravesar un prolongado estado de salud crítico. Su legado, marcado por la creación de CNN a principios de los años 80, no solo cambió la forma en que el mundo consume información, sino que tuvo una resonancia única en la Argentina.

A diferencia de su época, Ted Turner fue un adelantado a su tiempo. Mientras el mercado mediático se centraba en las grandes cadenas tradicionales, él apostó por el concepto de noticias continuas, estableciendo inicialmente sus estudios en las Torres Gemelas de Nueva York. Su capacidad para anticipar tendencias lo llevó a ser comparado con figuras actuales como Sam Altman o Peter Thiel, especialmente por su visión de futuro y su conexión con la naturaleza.

Dicha búsqueda de horizontes lo trajo a la Patagonia argentina, donde fue dueño de una estancia durante años. Turner, un apasionado de la pesca de truchas, encontraba en el sur argentino su refugio predilecto, una propiedad que finalmente vendió hace dos años al empresario Francisco de Narváez.

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Jorge Fontevecchia recordó una entrevista realizada con el magnate hace más de una década, bajo el título "El futuro está en la Patagonia". Durante aquel encuentro, un dato dejó a Turner boquiabierto: la proliferación de señales de noticias en nuestro país. "Recuerdo su cara de sorpresa cuando me preguntó cuántos canales de noticias había en la Argentina. Yo le dije: 'Siete'. En aquel momento, en Estados Unidos había solamente tres; en Brasil, uno; y en Chile, ninguno".

La fascinación del creador de CNN residía en que su invento se hubiera multiplicado con tanta fuerza en este rincón del mundo. Esta singularidad argentina —donde la suma del rating de los canales hoy compite de igual a igual con la televisión abierta— fue interpretada por Turner como un reflejo de nuestra idiosincrasia y del interés social por la política. Así, el fallecimiento de Turner no fue una sorpresa para el círculo íntimo de la comunicación global.

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Debido a su estado de salud terminal, la propia CNN ya tenía preparado un informe especial para difundir luego de su partida desde hacía al menos seis meses. Pese a los pronósticos que auguraban su deceso para finales del año pasado, Turner resistió hasta hoy, dejando tras de sí una estructura mediática que hoy es el estándar mundial.

LT