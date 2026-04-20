Miguel Ponce: “El bloqueo de Ormuz ha jugado un efecto similar a lo que fue el de las Torres Gemelas”

La tensión en Medio Oriente encendió alarmas globales y amenaza con generar un impacto económico profundo. Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, advirtió en Canal E que el 20 de abril marca un punto de inflexión en el suministro energético. “Es el último día que llegan los barcos que salieron justo cuando se interrumpió el paso de Ormuz”, explicó, al señalar que desde ahora se abre un escenario crítico para las refinerías.

El especialista describió la situación como un quiebre en la normalidad del abastecimiento. “A partir de este momento, ese famoso 20% de la energía que flota en el mar deja de llegar normalmente”, sostuvo, anticipando un déficit inmediato en la oferta de petróleo.

Impacto en precios, inflación y actividad global

El corte en los flujos energéticos plantea consecuencias directas. Según Ponce, el sistema enfrenta dos alternativas complejas: “Por un lado, parar las refinerías con todo lo que eso implica y por otro lado salir a usar reservas”. En este escenario, países como China aparecen mejor posicionados por su capacidad de almacenamiento.

El impacto ya se refleja en los precios. “No importa si está en 100 o en 90, lo que importa es el barril inmediato… está en 140, 150”, detalló, subrayando que el encarecimiento del crudo se trasladará a toda la economía.

Además, advirtió sobre efectos en cadena: “Si no hay fertilizantes, no se siembra… y el precio de los alimentos va a irse para arriba”, lo que anticipa un escenario de inflación global con posible recesión.

Escalada geopolítica y riesgo estructural

El análisis también incluyó la dimensión geopolítica. Ponce comparó el impacto del bloqueo con eventos históricos disruptivos. “El bloqueo de Ormuz ha jugado un efecto similar a lo que fue el de las Torres Gemelas… algo cambió para siempre”, afirmó.

El riesgo se amplía con la posible extensión del conflicto a otros puntos estratégicos. “El 40% de todo el comercio exterior global pasa por el Estrecho de Malacca”, recordó, señalando que cualquier interrupción allí agravaría aún más la crisis.

En paralelo, Europa ya comienza a reaccionar. El especialista mencionó medidas de emergencia como reducción del consumo energético y restricciones potenciales al transporte aéreo. “Si el flujo de crudo por Ormuz no se normaliza en 3 o 4 semanas, puede haber una escasez sistémica de combustibles de aviación”, alertó.

Finalmente, Ponce planteó un escenario incierto pero con posibles vías de resolución. “Nunca antes en la historia había habido tanto acercamiento en el programa nuclear”, indicó, aunque advirtió sobre tensiones internas y contradicciones entre los actores involucrados.

