La fortuna de Ted Turner: del pico de US$10.000 millones a un patrimonio marcado por la filantropía

La industria de los medios despide a una de sus figuras más influyentes. Ted Turner, fundador de CNN y pionero de la televisión moderna falleció a los 87 años. La muerte de Turner conmociona al mundo de la comunicación, al tratarse de una figura central en este mundo al igual que en el de los negocios y la filantropía. A lo largo de su vida supo cosechar una gran fortuna, a tal punto que llegó a ser uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Así, cerró su carrera con miles de millones, extensas tierras y una huella filantrópica sin precedentes.

Ted Turner murió a los 87 años: cómo creó CNN, el primer canal de noticias 24 horas

Antes de entrar en los detalles de su patrimonio, hay un fenómeno que suele repetirse ante la desaparición de figuras de este calibre: el renovado interés por sus fortunas. En el caso de Turner, no se trata solo de números, sino de entender cómo construyó, multiplicó y también resignificó una de las grandes riquezas del mundo de los medios.

Cuánto dinero tenía y cómo generó su fortuna

Al momento de su muerte, la fortuna de Turner se estimaba entre US$2.200 millones y US$2.800 millones. Sin embargo, su patrimonio llegó a rondar los US$10.000 millones en su pico, antes de verse afectado por la fusión entre AOL y Time Warner.

Aunque su fama estuvo ligada a los medios, gran parte de su riqueza provino luego de sus extensas propiedades rurales, que lo convirtieron en uno de los mayores terratenientes privados de Estados Unidos. También invirtió en conservación ambiental, hotelería y proyectos filantrópicos.

Turner heredó una empresa de cartelería publicitaria de su padre, pero rápidamente amplió sus ambiciones. Transformó una pequeña señal de televisión en Atlanta en una “superestación” nacional, sentando las bases de Turner Broadcasting.

En 1980 lanzó CNN, en una jugada que muchos consideraron temeraria pero que terminó revolucionando la industria. Más adelante expandió su negocio con señales como Cartoon Network y Turner Network Television, además de incursionar en producción de contenidos y adquisición de bibliotecas cinematográficas.

También tuvo protagonismo en el deporte: fue dueño de los Atlanta Braves durante su consagración en la Serie Mundial de 1995.

Ted Turner: filantropía y legado global

Más allá de su fortuna, Turner dejó una huella profunda en la filantropía. Donó US$1.000 millones para crear la United Nations Foundation, una de las mayores contribuciones individuales de la historia.

Sus iniciativas se enfocaron en el cambio climático, la salud global y el desarme nuclear. Programas como “Nothing But Nets” ayudaron a combatir la malaria en distintas regiones del mundo.

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