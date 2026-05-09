Ted Turner revolucionó las noticias con la CNN y tuvo un adiós lejos de las cámaras

Así como fueron sus últimos años, discretos y fuera de la escena pública, así fue la despedida de Ted Turner, quien murió a los 87 años. En épocas de información que se agota al instante y donde la veracidad es el desafío a descubrir por quienes las consumen, Ted Turner tuvo con lo segundo un compromiso, y con la información, una tarea que marcó un estilo: ofrecerla las veinticuatro horas. Esa fue la revolución televisiva de la CNN (Cable News Network), la cadena pionera en la emisión ininterrumpida de noticias.

Su gran creación. Turner, quien, además de un magnate de los medios de comunicación, fue un generoso filántropo y ecologista, había anunciado en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con síntomas similares a los del Parkinson y el Alzhéimer. Esa misma afección fue la que tuvo el actor Robin Williams. Aunque Donald Trump tiene en esta presidencia una pelea diaria con la prensa e incluso ha criticado algunas de las coberturas de CNN, al ser informado de la muerte de Ted Turner se refirió a él como “uno de los grandes de todos los tiempos y de las grandes figuras de la historia de la radiodifusión... Y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa”.

Hoy la CNN se apresta a pasar al control de la familia Ellison, millonarios pro Trump. Esto genera interrogantes sobre su independencia editorial sobre todo teniendo en cuenta que Trump afirmó hace unos días que CNN se había vuelto woke y que esperaba que sus nuevos dueños regresen “a la antigua credibilidad y gloria de CNN”.

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Guerra y rating. Nacido en Cincinnati, Ohio, en noviembre de 1938, Robert Edward “Ted” Turner III asistió a un internado militar en Tennessee y luego a la Universidad Brown de la que fue expulsado antes de graduarse. Tras encargarse de la empresa de publicidad que había dejado su padre –quien se había suicidado–, incursionó en la televisión en 1970 al comprar un canal en Atlanta, Georgia. Diez años más tarde, ese canal era el pilar de su red nacional, Turner Broadcasting System, cuyos beneficios le permitieron lanzar la Cable News Network (CNN). Este primer canal informativo las 24 horas, se impuso progresivamente en Estados Unidos y luego a escala internacional, acompañando el paso de la televisión abierta a la televisión por cable. La proyección de la CNN se manifestó especialmente durante la primera guerra del Golfo (1990-1991), gracias a una extensa cobertura en directo por tecnología satelital.

Murdoch, rival. “Ted (Turner) es un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer su influencia en nuestras vidas y en el mundo. Fue y siempre será el alma de CNN”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de la cadena. El éxito de CNN inspiró la creación de numerosos canales de información continua, en particular Fox News, fundado por su viejo rival Rupert Murdoch, MSNBC y muchos otros en todo el mundo.

El deporte era la otra pasión de Ted Turner. Fue propietario del equipo de béisbol de los Atlanta Braves –el viernes le dedicaron un minuto de silencio entes de un partido–, de los Atlanta Hawks (básquet), y de los Atlanta Thrashers (hockey sobre hielo). Además, ganó la Copa América de vela en 1977 como patrón del yate estadounidense Courageous.Un incidente marítimo reforzó su rivalidad con Murdoch en 1983, cuando un yate patrocinado por este último chocó con el de Turner, provocando el naufragio de su goleta.

Intereses. Filántropo y ecologista, en 1998, por ejemplo, donó mil millones de dólares a la ONU para crear la Fundación de la ONU, enfocada en el cambio climático, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud. También creó un fondo para la protección de especies amenazadas. En 2015 lanzó Ted Turner Reserves, una iniciativa de ecoturismo que permite visitar sus propiedades en Nuevo México y conocer proyectos de conservación.

Afectos. En lo privado, Ted Turner tuvo cinco hijos de sus dos primeros matrimonios, con Julia Gale Nye (1960-1964) y Jane Shirley Smith (1965-1988). Y tiene catorce nietos y dos bisnietos. Con Jane Fonda se casó en 1991 y se divorció en 2001 pero no tuvieron hijos. En un comunicado, la familia de Turner recordó su “estilo directo” y “entrañable sentido del humor; encantaba a la gente con su calidez y su general falta de presunción; algo que quedaba claro en su respuesta a cualquiera que se dirigiera a él como ‘señor Turner’: siempre contestaba, ‘¡Llámeme Ted!’”.

Jane Fonda: “Lo amé con todo mi corazón”

Jane Fonda y Ted Turner estuvieron casados de 1991 a 2001. Ambos ya tenían hijos de sendos matrimonios anteriores y vidas profesionalmente realizadas. La actriz escribió en extenso en su red social al saber de la muerte de Turner: “Él me necesitaba y nadie me había dicho nunca eso. Y no era un ser humano promedio el que me necesitaba, era el creador de CNN y Turner Classic Movies, que había ganado la America’s Cup como el mejor marinero del mundo. Tenía una gran vida, una mente brillante y un gran sentido del humor. Él también podría cuidarme y eso era nuevo para mí. Ser necesario y cuidado simultáneamente es transformador. Ted Turner me ayudó a creer en mí misma, me dio confianza. Creo que hice lo mismo por él, pero para eso se educó a las mujeres: hombres como Ted no se supone que expresen necesidad y vulnerabilidad, y creo que esa fue su mayor fortaleza. (...) Amé a Ted con todo mi corazón. Ahora lo veo en el cielo con toda la vida animal que ayudó a recuperar de la extinción, aplaudiéndolo por salvar a su especie”.

¿Qué sorprendió a Turner de Argentina?

Jorge Fontevecchia entrevistó a Ted Turner hace más de una década, bajo el título “El futuro está en la Patagonia”. “Durante ese encuentro, un dato dejó a Turner boquiabierto: la proliferación de señales de noticias en nuestro país. Recuerdo su cara de sorpresa cuando me preguntó cuántos canales de noticias había en la Argentina. Yo le dije: ‘Siete’. En aquel momento, en Estados Unidos había solamente tres; en Brasil, uno; y en Chile, ninguno. (...)Esa fascinación y sorpresa del creador de CNN residía en que su invento se hubiera multiplicado con tanta fuerza en este rincón del mundo. Esta singularidad argentina –donde la suma del rating de los canales hoy compite de igual a igual con la televisión abierta– fue interpretada por Turner como un reflejo de nuestra idiosincrasia y del interés social por la política”.

La historia del periodismo contemporáneo no podría explicarse sin Ted Turner, quien transformó una compañía de publicidad en la vía pública en Atlanta en CNN, el primer imperio de noticias globales.



El ‘parque jurásico’ del magnate

Un dinosuario cornudo que habitó la Tierra hace más de setenta y seis millones de años fue bautizado con el nombre de Ted Turner. El Sierraceratops turneri fue descubierto en los años noventa en uno de los trece “ranchos” de Ted Turner. En este caso fue en el de Sierra, estado de Nuevo México (Estados Unidos). Y recién en 2021, luego de estudiar y analizar los restos, se determinó que era una nueva especie de animal prehistórico.

El Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México informó que este nuevo dinosaurio era cuadrúpedo y hervidero, tenía una estructura corporal de 4,5 metros de largo total y un cráneo de 1,5 metros “adornado” con tres cuernos de un tamaño más corto que los de especies similares. Sierraceratops significa “cara con cuernos del condado de Sierra” –lugar donde fue descubierto–; y el nombre de la especie, turneri, es un homenaje a Ted Turner dado que fue en su propiedad donde se lo halló. Muchos de los ranchos de Turner se reconvirtieron en Ted Turner Reserves para los amantes del ecoturismo.