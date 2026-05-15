Nuevo navegador de rodilla en Hospital Privado: innovación y mayor precisión

Hospital Privado Universitario de Córdoba continúa avanzando en la incorporación de tecnología de vanguardia con un objetivo claro: brindar una atención cada vez más precisa, segura y centrada en cada paciente.

Ahora cuenta con un nuevo sistema de navegación quirúrgica de AESCULAP® (OrthoPilot® Elite), incorporado con el acompañamiento de la empresa proveedora Multi Implantes CAM, que fortalece el trabajo de la Sección de Cadera y Rodilla, Artroplastia y Reconstrucción Articular, dentro del Servicio de Traumatología y Ortopedia, especializada en el tratamiento integral de patologías degenerativas articulares.

Esta incorporación se suma a una trayectoria institucional de más de 14 años utilizando navegación en cirugías de reemplazo de rodilla, consolidando la experiencia del equipo en este tipo de procedimientos.

Tecnología que mejora la precisión en cada cirugía

La navegación quirúrgica es una herramienta clave en la cirugía de reemplazo de rodilla, ya que permite obtener información en tiempo real durante el procedimiento. Esto facilita una alineación más precisa del miembro y una correcta colocación de los componentes protésicos, aspectos fundamentales para mejorar la funcionalidad y la durabilidad del implante. Además, permite una mayor personalización de la prótesis y una menor invasión de los tejidos blandos, favoreciendo una recuperación más eficiente del paciente.

Con la incorporación de este nuevo navegador, la institución da un paso más en este camino. Se trata de un equipo de última generación, más ágil e intuitivo, que se integra de manera eficiente a la dinámica del quirófano y al trabajo del equipo quirúrgico, permitiendo cirugías mínimamente invasivas y, por consiguiente, una recuperación más rápida de los pacientes.

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Uno de sus principales diferenciales es su portabilidad. Esta característica optimiza la organización del quirófano, reduce tiempos y adapta la tecnología a las necesidades específicas de cada cirugía.

Además, brinda una gran cantidad de puntos de referencia, permite un mejor equilibrio de las partes blandas y ofrece la posibilidad de personalizar el implante según la anatomía original de cada paciente.

Es también el único navegador portátil de este tipo fijo en una institución de Argentina, lo que posiciona al Hospital Privado Universitario de Córdoba como referente en innovación aplicada a la cirugía ortopédica. Si bien existen otras tecnologías, este sistema se destaca por el nivel de detalle y personalización que permite en cada procedimiento.

Beneficios de su incorporación en cada procedimiento

- Permite adaptar la cirugía en tiempo real a la anatomía de cada paciente

- Mejora la toma de decisiones durante el procedimiento

- Brinda mayor control y seguridad en cada etapa quirúrgica

- Posibilita planificar cirugías personalizadas orientadas a restituir la anatomía del paciente

- Contribuye a una recuperación temprana del paciente, alineada con los objetivos funcionales

Un enfoque integral en cirugía de cadera y rodilla

El Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Privado no solo se destaca por la incorporación de tecnología, sino también por un abordaje integral del paciente.

Cirugía robótica en Córdoba: el Hospital Privado aplica tecnología de alta precisión para acelerar la recuperación

Cuenta con experiencia en:

- Cirugías de reemplazo total de rodilla asistidas por navegación

- Prótesis unicompartimentales y totales

- Reemplazos de cadera con técnicas avanzadas y prótesis específicas según cada paciente

- Cirugías de revisión complejas

- Reconstrucciones articulares con utilización de banco de tejidos

- Manejo multidisciplinario de infecciones periprotésicas

Este enfoque permite abordar desde patologías degenerativas iniciales hasta casos complejos con pérdida ósea significativa, buscando siempre restituir la función articular y mejorar la calidad de vida del paciente.

Asimismo, la institución integra programas de rehabilitación funcional y control del dolor postoperatorio, acompañando al paciente en todo el proceso, desde el diagnóstico hasta su recuperación.

El Dr. Eduardo Ruggieri, jefe de la Sección de Cadera y Rodilla, Artroplastia y Reconstrucción Articular del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital, menciona que “la incorporación de este tipo de tecnologías representa un nuevo avance dentro de un modelo de atención que prioriza la innovación constante, la formación continua de nuestros profesionales y el trabajo en equipo”. Este desarrollo se alinea con los estándares de calidad y con la acreditación Joint Commission International, que respalda sus procesos y la seguridad del paciente.

De este modo, la institución reafirma su compromiso de seguir evolucionando para brindar a los pacientes soluciones cada vez más seguras, precisas y adaptadas a sus necesidades, acompañando cada etapa de su tratamiento con excelencia médica y tecnología de vanguardia.

Para turnos, llamar al 0351-468-8888.