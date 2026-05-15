Black Week Nacional: Mayoristas impulsan una semana de descuentos para reactivar el consumo

Del 18 al 24 de mayo se llevará adelante el primer Black Week Nacional Mayorista de 2026, una acción comercial impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas que incluirá promociones en más de 200 locales de todo el país. La iniciativa apunta a consolidar precios, mover stock acumulado y reactivar categorías afectadas por la caída del consumo.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el vicepresidente de la entidad, Armando Farina, explicó que el evento será el tercero de su serie y que cada comercio contará con promociones diferentes. “Lo que se busca con esto de alguna manera es la consolidación de precios en el mes de mayo, ya que mayo no ha habido cambio de listas como ha habido a lo largo de marzo”, sostuvo.

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Farina indicó que las ofertas surgirán de acuerdos entre mayoristas y proveedores, además de acciones comerciales definidas por cada local. “Cada uno va a accionar con las marcas regionales, las acciones comerciales que haya logrado pactar con sus proveedores”, señaló.

Objetivo comercial

El dirigente explicó que el objetivo central es estimular las ventas y facilitar el acceso al consumo. “La idea es precisamente remover esos stocks, lograr que el comercio esté abastecido con precios mucho más acordes para que puedan trasladar las ofertas a sus consumidores”, afirmó.

También remarcó que la fecha elegida coincide con el cierre de tarjetas de crédito, lo que permitiría a muchas familias postergar el pago de sus compras. “Hacemos la tercera semana del mes que es cuando las tarjetas ya cortaron y vos podés hacer la compra en la tercera semana del mes y pagarla al mes siguiente”, explicó.

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Consultado sobre el contexto económico, Farina aseguró que la caída del consumo se percibe principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “Lo que antes destinaban el 40% de sus sueldos a servicio, hoy ya es el 60% de sus sueldos en servicios y eso hace que tengan mucho menos para el consumo diario”, afirmó.

Farina también se refirió a los cambios en el comportamiento de los consumidores. “Hoy la estabilidad le ha dado al consumidor una herramienta de convertirlo en un profesional de la compra”. Según explicó, actualmente los compradores comparan precios, analizan promociones y realizan compras más planificadas. “Hoy la preocupación del fabricante es hacer que lo elijan a él por precio y por calidad”, expresó.

Farina aseguró además que la competencia entre marcas y categorías genera una presión constante sobre los precios. “No se necesitan regulaciones de precio cuando el mercado está muy bien abastecido de productos e insumos”, concluyó.