La aprobación del Gobierno registró su cuarta caída consecutiva: crece el malestar económico y social

Q Social Big Data presentó una nueva edición de QMonitor, su sistema de monitoreo estratégico sobre opinión pública, en el que detectó un deterioro sostenido del humor social y una caída en la aprobación del Gobierno nacional. El informe correspondiente a mayo de 2026 indicó que la evaluación positiva de la situación actual del país cayó 14 puntos en cuatro meses, mientras que solo el 19% de los encuestados evaluó positivamente la situación económica del país.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Lucas Koblovs, director de opinión pública de la consultora, aseguró que, pese al contexto adverso, el oficialismo todavía lidera los escenarios electorales y consideró que la oposición continúa sin consolidar un liderazgo competitivo. “Claramente afecta la imagen que los argentinos tienen sobre el gobierno. Ahora, también es verdad que esto no implica que el gobierno esté en una situación irreversible”, sostuvo.

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El relevamiento mostró que el 75% de los hogares debió recortar gastos para llegar a fin de mes y que el 61% utilizó tarjetas de crédito para pagar gastos básicos en los últimos seis meses. También señaló que el 58% de los encuestados no tiene capacidad de ahorro y que el 67% tuvo dificultades para afrontar deudas o cuotas durante el último año.

En ese contexto, Koblovs consideró que el Gobierno todavía mantiene margen político. “Yo sigo creyendo que el gobierno puede revertir esta situación y aún en este contexto el gobierno tiene un nivel de apoyo electoral que le permite liderar las encuestas en un escenario de primera vuelta y también en un escenario de balotaje”, afirmó.

El informe también señaló que la aprobación de la gestión presidencial acumuló una caída de 17 puntos en cinco meses y que la valoración positiva de Javier Milei descendió del 36% al 32%, mientras que el rechazo subió al 55%.

Escenario opositor

Koblovs aseguró que una de las fortalezas actuales del oficialismo es la falta de una conducción opositora consolidada. “La oposición no logra capitalizar este descontento y no hay ningún dirigente que logra liderar este proceso”, expresó.

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Según detalló, Axel Kicillof registró un crecimiento en las últimas mediciones. “En este último mes creció fuertemente Axel Kicillof y lidera este espacio opositor con casi 35 puntos”, señaló. El estudio también mostró una recuperación de la oposición por segundo mes consecutivo y una mayor competitividad electoral. Milei aparece con el 33% de intención de voto y Kicillof con el 30%.

El consultor indicó que el 65% de los argentinos considera que el peronismo debe renovarse. “Esa renovación implica renovación dirigencial, pero también renovación del discurso, es decir, presentar propuestas, ideas, una narrativa que vuelva a enamorar a los argentinos”, afirmó.