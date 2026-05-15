Crisis educativa en Córdoba: cerraron 81 cursos técnicos por falta de alumnos

El cierre de cursos técnicos por baja matrícula encendió una señal de alarma en Córdoba. Un informe oficial del Ministerio de Educación confirmó que en los últimos dos años dejaron de funcionar 81 cursos en distintos puntos de la provincia, principalmente en localidades del interior.

Según explicó el legislador provincial de Encuentro Vecinal, Gerardo Grosso, 63 de esos cierres corresponden al interior provincial y 18 a la ciudad de Córdoba. En diálogo con Punto a Punto Radio, atribuyó la situación a múltiples factores vinculados con la deserción escolar, la repitencia y cambios culturales entre los jóvenes.

“El Ministerio de Educación tiene como cupo mínimo 16 alumnos por curso y todos han sido cerrados por baja matrícula”, explicó. Además, sostuvo que históricamente muchas escuelas técnicas del interior funcionaban como una salida laboral directa vinculada a industrias regionales.

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Grosso también planteó que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde lo educativo. “Hay que cambiar la matriz cultural”, afirmó, al advertir que cada vez más jóvenes consideran innecesario estudiar carreras largas y buscan alternativas más rápidas de inserción laboral.

Cambios en los jóvenes

En ese sentido, señaló que las redes sociales, los cambios tecnológicos y la lógica de la inmediatez también impactan en las decisiones de formación. Incluso mencionó que la inteligencia artificial podría profundizar transformaciones en el mercado laboral y en ciertos perfiles profesionales.

Otro de los factores mencionados fue la caída de la natalidad. El legislador indicó que "para el año 2030 se calcula que va a haber un millón doscientos mil estudiantes menos en Argentina”, una situación que, según sostuvo, obligará a repensar políticas educativas, laborales y previsionales.

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Además, consideró que parte del problema también pasa por la difusión de la oferta educativa disponible. “Muchas veces la gente no conoce estos cursos, pero están disponibles a través de redes e internet”, concluyó.

Pese al diagnóstico preocupante, Grosso destacó que existen nuevas alternativas de capacitación con rápida salida laboral, especialmente en oficios técnicos. “Hoy hay carreras cortas y capacitaciones que tienen mucha demanda porque faltan trabajadores especializados”, remarcó.