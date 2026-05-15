Río Ceballos endurece las sanciones: conductores con alcoholemia positiva deberán hacer un curso obligatorio para recuperar el auto

La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo y aprobada por el Concejo Deliberante. Entre los puntos centrales aparece la implementación de cursos obligatorios para conductores con alcoholemia positiva y la posibilidad de aplicar una “condena en suspenso” para primeras infracciones leves.

“Estamos trabajando en prevención y en educación”, sostuvo Giusepe Bosco, secretario de Coordinación. Según explicó, la reforma surgió de un trabajo interdisciplinario entre el Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, la Guardia Local de Prevención y Convivencia, la Oficina de Licencias de Conducir y distintas áreas técnicas del municipio.

La nueva figura: una primera falta leve sin multa

Uno de los cambios más novedosos es la incorporación de una condena en suspenso para determinados casos leves. La medida permitirá que algunos infractores no deban pagar una multa económica en su primera falta, siempre que no reincidan durante un año.

“Cuando un infractor comete una falta codificada como leve y el juez evalúa que tiene buena conducta, esa primera condena va a quedar registrada pero no va a tener una sanción pecuniaria”, explicó Bosco.

La actuación quedará suspendida durante 365 días. Si en ese período la persona no vuelve a cometer otra infracción —leve, media o grave—, el antecedente será descartado.

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Desde el municipio sostienen que la medida busca descomprimir causas administrativas menores y agilizar el funcionamiento del Tribunal de Faltas en una ciudad que, aseguran, creció de manera acelerada en los últimos años.

“Puede suceder que el vecino se equivoque. Esto es como en el colegio: un apercibimiento previo antes de una sanción más dura”, comparó el funcionario.

Según detalló, el modelo ya se aplica en otras ciudades del país y fue tomado como referencia dentro de encuentros nacionales de jueces de faltas.

Cursos obligatorios para quienes den alcoholemia positiva

La segunda gran modificación apunta directamente a los conductores que manejen bajo efectos del alcohol u otras sustancias, una conducta considerada “gravísima” por el Código de Faltas.

En esos casos no habrá posibilidad de condena en suspenso. Además de la multa y la inhabilitación correspondiente, los infractores deberán realizar un curso obligatorio de concientización para recuperar el vehículo retenido. “El auto no se devuelve hasta que no se pague la multa y se haga el curso”, señaló Bosco.

La capacitación, que todavía se encuentra en etapa de reglamentación, tendrá modalidad presencial y también virtual. Según adelantó el municipio, se tratará de jornadas cortas enfocadas en generar impacto y conciencia sobre los riesgos de conducir alcoholizado.

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“Se van a mostrar videos y situaciones reales para tomar dimensión del peligro que significa un vehículo manejado por una persona bajo efectos de sustancias”, explicó.

La medida se enmarca además en la adhesión local al programa provincial de Alcoholemia Cero.

Las infracciones más frecuentes

Aunque el foco suele ponerse en los controles de alcohol, el municipio aseguró que las faltas más habituales en Río Ceballos están vinculadas a cuestiones administrativas y de tránsito cotidiano. De acuerdo a las estadísticas oficiales, las infracciones más comunes son conducir sin licencia habilitante, circular sin la documentación obligatoria y estacionar en lugares no permitidos.

En cuanto a alcoholemia positiva, el municipio registró 132 retenciones durante 2025.

“Nosotros vemos cada retención como un conductor menos que evitamos en la calle. Por suerte esa persona está viva para venir a buscar el auto y no protagonizó una tragedia”, expresó el secretario.

“No hacemos controles para recaudar”

Durante la entrevista, Bosco insistió varias veces en despegar las medidas de una finalidad económica y remarcó que el objetivo central es modificar conductas sociales. “No hacemos controles para recaudar. Lo hacemos para trabajar en prevención y para que Río Ceballos sea una ciudad segura”, afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo previo que el municipio viene realizando con escuelas secundarias a través del programa “Mi Primera Licencia”, donde se dictan talleres y capacitaciones sobre seguridad vial.

El funcionario puso como ejemplo el cambio cultural respecto al uso del casco en motociclistas. “Hoy en Río Ceballos es raro ver a alguien sin casco arriba de una moto. Eso antes no pasaba. Hubo un cambio cultural y alguien tuvo que dar el primer paso”, sostuvo.