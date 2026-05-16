Los clientes amigos del poder de MasBe, la consultora de coaching de Bettina Angeletti

Ariel Lijo puso la mira en MasBe, la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni. El juez quiere saber si la firma sirvió como plataforma para que el matrimonio recibiera retornos de empresas que tienen vínculos con el Estado. En particular, solicitó conocer los detalles de facturación de tres: National Shipping, una de las principales navieras contratadas por YPF; Grupo Datco, que provee servicios y productos tecnológicos a diferentes dependencias públicas; y Foggia Company, la productora de espectáculos fundada por Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei.

Apenas se conoció la decisión de Lijo, PERFIL se comunicó con Matías Ledesma, el abogado del jefe de Gabinete. “Por el momento represento a Manuel Adorni”, respondió. Todavía no se sabe quién patrocina a Angeletti, que no parece ser solo la esposa de un funcionario sospechado.

Marcela Pagano fue la primera que apuntó contra MasBe. En una de sus denuncias planteó que la consultora “recibe pagos en concepto de servicios de consultoría organizacional por parte de empresas que, simultáneamente, mantienen relaciones contractuales con organismos del Estado Nacional que se encuentran bajo la órbita de supervisión o influencia política del propio funcionario”, en referencia a Adorni.

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La diputada trazó un paralelismo con las causas Hotesur y Los Sauces, donde “los alquileres hoteleros constituyeron el mecanismo de retorno de fondos con apariencia comercial legítima”. En esta historia, la consultora de Angeletti podría estar cumpliendo la misma función, “la de servir como vehículo para canalizar, bajo apariencia de operaciones comerciales lícitas, beneficios económicos derivados directa o indirectamente de la posición institucional del funcionario público”, agregó Pagano.

En MasBe intentan mantener cierto clima de normalidad. Al menos eso es lo que se interpreta cuando se miran las redes de la firma, que continúan activas en medio del escándalo. La última publicación, al cierre de esta edición, fue el miércoles 13 de mayo. El post habla de la necesidad de poner límites, alienta a identificar situaciones que generan malestar o sobrecarga y asegura: “La claridad reduce interpretaciones”. Paradójico.

Los clientes, uno por uno. Que Lijo haya pedido los detalles de Grupo Datco, National Shipping y Foggia Company no es caprichoso. Las firmas fueron mencionadas en la denuncia de Pagano y también aparecen en el sitio de MasBe bajo la leyenda “Confían en nosotros”.

El Grupo Datco es un proveedor de tecnología y telecomunicaciones integrado por distintas compañías: 0G Networks, Baitcon, Datco, Interservices, Sersat, Silica Networks, Velocom, Xerox. Más de una de estas firmas es proveedora del Estado y, de acuerdo al sitio Compr.ar, durante la gestión de Javier Milei fueron adjudicatarias de contratos con distintos organismos.

Por poner algunos ejemplos: desde diciembre de 2023 a la actualidad, Datco cerró contratos con el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante y el Ministerio del Interior. Silica Networks figura como beneficiaria de una contratación directa con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Y Baitcon ganó una licitación para ser proveedora de servicios de software de Anses.

Horacio Martínez es el fundador y CEO del Grupo Datco. Con bajísimo perfil, el empresario solo fue noticia en la era mileísta cuando, en marzo de 2024, decidió adquirir las operaciones en Argentina y Chile de la estadounidense Xerox Holdings Corporation. Según publicó entonces Clarín “la empresa argentina, cuyo principal negocio es Silica Networks, una red de fibra óptica mayorista, sumará 270 empleados con la nueva adquisición, para totalizar 800 personas en 7 países”.

PERFIL se intentó comunicar con el grupo a través de llamadas telefónicas y del formulario de contacto que aparece en su sitio, pero no obtuvo respuesta.

National Shipping es otra de las que contrataron los servicios de MasBe. Se trata de una empresa que se formó en los 90, durante la privatización de YPF, cuando la petrolera se desprendió de su flota y algunos trabajadores decidieron canjear la indemnización por barcos. Así nació la naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos.

Desde entonces, National Shipping trabaja como contratista de YPF. En enero de 2026, Adorni asumió como director titular clase A en el directorio de la petrolera. Según informaron fuentes oficiales en ese momento, su puesto es ad honorem.

La naviera National Shipping es, desde su fundación, propiedad de los Virasoro, una familia siempre cercana al poder. En diciembre de 2025, Federico Virasoro (la cara visible de la empresa) posó junto a Javier y Karina en la gran final del Abierto de Polo de Palermo. En esa jornada, el empresario ofició casi de anfitrión, ya que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Polo.

De acuerdo al Registro Público de Audiencias, Paola Spatola (mano derecha de Cecilia Virasoro) se reunió en diciembre de 2024 con el subsecretario de Desregulación Héctor Huici para conversar sobre el régimen de navegación. La mujer también visitó Casa Rosada en mayo de 2025. En los registros oficiales no se menciona con quién se reunió, pero sí que su ingreso fue autorizado por Javier Lanari, el hombre que responde a Adorni. Cuando se conoció la denuncia de Pagano, allegados a la empresa hicieron circular la información de que solo habían contratado a Angeletti por una jornada que costó alrededor de $ 6 millones. La información se repite en el sector, aunque PERFIL no la pudo chequear ya que la empresa se negó a responder la consulta del medio.

Foggia Company, la tercera empresa que deberá dar explicaciones con Lijo, no es contratista del Estado, pero está vinculada al oficialismo de una manera más que llamativa. Su fundadora es Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei. Según respondieron a PERFIL desde Casa Rosada, la mujer se fue de la compañía en diciembre de 2023 para ingresar como asesora a la Secretaría General de la Presidencia.

Según Pagano, Gorini continúa siendo apoderada de Foggia. En los papeles, luego de su salida, la empresa pasó a estar en manos de Marcelo Dionisio, su pareja. Luego, según consta en el Boletín Oficial, la firma pasó a estar controlada por Marcelo Wegbrait y Fabian Suffern, vinculados al Grupo Werthein, quienes en octubre de 2025 fueron reemplazados por Ricardo Silbermin, también del Grupo Werthein y director de DirecTV. Casa Rosada no envió respuesta sobre estos vínculos y tampoco respondieron la consulta a este medio desde el Grupo Werthein. Foggia Company no solo aparece en el escándalo de Adorni como cliente de MasBe, sino que también aparece en la trama que involucra la concesión a Tecnópolis.

Coaching para gigantes. El perfil de las empresas que contrataron los servicios de Angeletti deja algo en claro: a la esposa del jefe de Gabinete le gusta trabajar con gigantes y amigos del poder. En Instagram hay registros de cómo son las jornadas de coaching: trencitos, sonrisas, cartelitos inspiracionales, legos de madera.

En la cuenta también aparecen otras pistas que dan cuenta de un circuito chico y de amigos. El periodista Marcelo Grandío, protagonista de esta historia por haber compartido un vuelo privado a

Punta del Este con Adorni y su familia y por haber sido contratado por la TV Pública, es casi un fan de MasBe: comenta y likea de forma constante. No es el único. En septiembre de 2025, la cuenta publicó una foto de la jornada en la que trabajaron con Foggia.

En la foto aparece Dionisio, el esposo de Gorini, y el único comentario que tiene el post son unas manitos arriba de Marcelo Tabar, el contratista a cargo de las refacciones de la casa que compró el jefe de Gabinete en el country Indio Cua. Habrá que esperar para saber si las investigaciones judiciales aportan la claridad que defiende Angeletti en sus redes.