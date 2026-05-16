Otra marcha federal en reclamo por los recortes en las políticas de salud

Un conjunto de organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud convocan a una Marcha Federal por la Salud que se realizará el próximo miércoles 20 de mayo hacia el Ministerio de Salud, en reclamo por los recortes impulsados por el Gobierno nacional.

En un comunicado, los organizadores denunciaron el “creciente deterioro del sistema sanitario”. Y alertaron sobre el desfinanciamiento y la interrupción de programas clave como Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas; las dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional, con demoras y faltantes en distintas jurisdicciones; y el abandono de las políticas de salud mental en un contexto de creciente demanda.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, señaló Manuel Fonseca, impulsor del Foro por el Derecho a la Salud, que reúne a profesionales, trabajadores y usuarios del sistema sanitario.

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En esa línea, el médico y referente de la organización de la Marcha Federal por la Salud remarcó: “La situación impacta especialmente en los sectores más vulnerables, que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a atención, medicación y cuidados. Exigimos la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público de salud”. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca expresar un reclamo federal frente a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el acceso a la salud en todo el país.

“Marchamos en defensa de la salud del pueblo argentino”, anunció desde sus rededs Daniel Gollan, el médico sanitarista y exministro de Salud de la Nación. Daniel Godoy, el referente en materia de salud de la CTA nacional, enumeró los motivos que tienen para marchar. “Con la discontinuidad de entrega de medicamentes del plan Remediar, y en un momento donde en los mostradores el precio es irracional, el acceso público a los medicamentos se hace cada vez más indispensable”. Mencionó además el desmantelamiento del PAMI “y su impacto por las prestaciones que tiene en una etapa crítica de la vida, y el desmantelamiento de la salud mental”.

ATE Provincia de Buenos Aires señaló por su parte que la jornada “será en rechazo a las políticas de ajuste, recorte y desfinanciamiento del sistema público de salud, impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que ponen en riesgo derechos conquistados y profundizan las desigualdades en el acceso a la atención, los medicamentos y las políticas de prevención”.

Y el Foro por el Derecho a la Salud reafirmó: “Necesitamos construir y participar de espacios donde todas las voces sean escuchadas. La salud no puede ser una mercancía, es un derecho humano esencial. Debemos organizarnos en cada rincón del país para defenderla”. Se espera la participación de columnas provenientes de distintas provincias, así como de múltiples sectores vinculados al ámbito sanitario.