Hubo protestas de trabajadores estatales en veinte aeropuertos

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizaron ayer una jornada nacional de lucha en más de 20 aeropuertos del país, en rechazo al desfinanciamiento de los organismos vinculados al sistema aerocomercial. Hubo movilizaciones en el Aeroparque Jorge Newbery y manifestaciones en Ezeiza.

ATE advirtió que en caso de no tener respuestas favorables, “se avanzará en un nuevo paro para la semana siguiente que podría provocar la suspensión de vuelos en todo el país”.

La medida había sido definida en una asamblea virtual en la que participaron más de 200 delegados y dirigentes de los tres sectores, y en la que se acordó realizar asambleas y movilizaciones en distintas terminales aéreas con el objetivo de visibilizar el conflicto y advertir sobre las condiciones laborales y operativas en el sector, según informaron fuentes gremiales a la agencia Noticias Argentinas.

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El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, criticó la postura del Gobierno nacional, a la que calificó como “totalmente inflexible” y “sin ninguna vocación de diálogo”. El reclamo unificado surge de la necesidad de defender organismos públicos clave para el funcionamiento del sistema aerocomercial, en un contexto que —según denuncian— combina recortes presupuestarios, atraso salarial y despidos.

Uno de los focos principales del conflicto es la situación del Servicio Meteorológico Nacional, donde se registraron despidos recientes. Desde los gremios sostienen que este tipo de medidas impacta directamente en la seguridad operativa, ya que el SMN cumple un rol crítico en la previsión de condiciones meteorológicas para la aviación. “Hoy (por ayer) vence el mes de preaviso que le dieron a 140 trabajadores que serían despedidos. Además ya hay 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial no realizando controles de noche. Esto afecta la seguridad de todas las operaciones”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Belelli señaló que desde comienzos de año existe un incumplimiento salarial por parte del Gobierno y advirtió que la falta de respuestas alimenta el malestar en el sector. “No hay respuestas”, afirmó el dirigente.

Los trabajadores también apuntan a la falta de inversión en áreas sensibles. En ese sentido, remarcaron que el proceso de modernización del sistema aerocomercial —que incluye proyectos de automatización y digitalización— no cuenta, según su visión, con los recursos necesarios para sostenerse en la práctica. “Se habla de automatizar procedimientos, pero no hay inversión tecnológica para hacerlo”, sostuvo Belelli.

Desde el ámbito sindical advierten que el ajuste en organismos de control como ANAC y EANA podría tener consecuencias en la seguridad operacional, ya que estos entes cumplen funciones centrales en la regulación, supervisión y gestión del tráfico aéreo. Según indicaron, la combinación de recortes, falta de personal y deterioro salarial genera un escenario de riesgo tanto para los trabajadores como para los usuarios del transporte aéreo.

La jornada de protesta contó con el respaldo de distintos referentes del sector aeronáutico y sindical, entre ellos Pablo Biró (APLA), Horacio Calculli (Aeronavegantes y CATT), Rodrigo Borrás (APA), Gonzalo Bello (UPSF), quienes participaron de la asamblea que definió las medidas.