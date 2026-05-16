Adorni sigue sin poder comunicar gestión: suspendió una conferencia y se fue a Olivos

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, sigue totalmente opacado por la causa que indaga su presunto enriquecimiento ilícito y que entrega novedades diarias. A tal punto que esta semana, más allá de una actividad en Mendoza, no protagonizó anuncios ni ofreció una conferencia de prensa, algo que habían dejado trascender desde su entorno. Javier Milei siguió enfrascado en el operativo rescate al funcionario e informó de una nueva reunión con él.

El fallido contacto con los medios que protagonizó el viernes 8 de mayo junto a Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, y Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, no fue gratis. En aquella oportunidad, el ex vocero presidencial no logró safar de preguntas sobre su panorama judicial, lo que generó cólera y frustración en él y en los funcionarios que lo rodearon. En ese instante, el oficialismo se dio cuenta que el vocero tiene serias dificultades para comunicar dado su complejo escenario.

Por eso, su figura esta semana estuvo muy cuidada y acotada a una sola aparición, sin prensa de por medio. La conferencia que supuestamente iba a encabezar el viernes, con anuncios y para que recobre centralidad, no se realizó. Tampoco fue el encargado de ofrecer una de las noticias más importantes de la gestión libertaria, la privatización de AySA. Esa noticia la informó el titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, en la red social X.

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En materia de comunicación oficial, Adorni apenas dejó un posteo en la plataforma cuyo dueño es Elon Musk, el viernes por la tarde. Allí expresó: “En minutos se conocerá una de las inversiones más importantes de la historia de nuestro país. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

Se trató del anuncio de un nuevo proyecto bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Los detalles de esa iniciativa no los dio Adorni sino Horacio Marín, titular de YPF. “Presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI”, comunicó el hombre de la petrolera estatal.

El exvocero se corrió de la escena y no dio precisiones sobre la propuesta. Fuentes libertarias, ante PERFIL, reconocen que cada vez que el ministro coordinador aparece en las plataformas digitales, los insultos de usuarios son instantáneos. Y terminan opacando el mensaje que pretende dar.

Su semana estuvo comprometida solamente con un viaje a Mendoza, el jueves, y en un cara a cara con el Presidente, ayer. Fue un cónclave que duró más de dos horas en la Quinta de Olivos, sin foto, donde estuvieron Adorni y el canciller Pablo Quirno. Desde las filas libertarias se encargaron de resaltar que “se repasó la agenda de la gestión”, con foco en los proyectos legislativos que LLA pretende motorizar en las próximas.

Se trata de una agenda que sigue en penumbras debido a las novedades de la investigación del expediente a cargo del juez federal Ariel Lijo.

Milei continúa totalmente convencido de que el funcionario no se puede mover de su cargo. Y sigue exhibiendo gestos de respaldo constantes y en cada entrevista que ofrece. De hecho, su entorno se encargó de señalar que la permanencia de Adorni en el Gobierno no perjudica el clima económico. “Prefiero perder la elección antes que entregar a un tipo honesto como Manuel”, suele decir ante los suyos cuando se le pregunta por el futuro del funcionario.

Mientras que el jueves, el ex candidato a legislador porteño realizó una travesía a Mendoza para encabezar la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en el departamento de Las Heras. Allí se mostró con Alfredo Cornejo, gobernador del distrito y aliado electoral de La Libertad Avanza, y Marín.

Se trató del primer proyecto realizado bajo el RIGI. “Es impresionante que, más allá de los detalles técnicos y de las fotos, lo que vimos acá es la Argentina del futuro. Felicitaciones de antemano a Horacio (Marín, presidente de YPF) y a las miles de personas que estuvieron involucradas en esto”, sostuvo el ex vocero presidencial.