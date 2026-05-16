Casación se metió en la disputa de competencia en un causa AFA

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, dejó sin efecto la investigación de la casa-quinta de Pilar que había sido llevada a jurisdicción bonaerense para ser tratada en Campana. Finalmente, tras la anulación, será tratada en la ciudad de Buenos Aires por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que deberá decidir qué juez seguirá con la investigación. Se trata del caso de la mansión valuada en unos 20 millones de dólares y atribuida a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA.

El conflicto enfrenta al juzgado federal de la localidad de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, cercano a la AFA, con el juzgado nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

El cambio de dirección se dio ante el planteo de la fiscalía en contraposición de la decisión que había tomado la Cámara Federal de San Martín en enero, cuando había enviado el expediente En esta instancia, González Charvay seguirá con la pesquisa hasta una nueva decisión de la justicia.

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Con este nuevo panorama, la decisión generó nuevos idas y vueltas. La discusión sobre la competencia deberá ser resuelta por la Cámara en lo Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, a quienes Casación les pidió actuar “con la celeridad que el caso impone”.

La denuncia señala que la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte habrían comprado la residencia como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. La Justicia busca esclarecer si Pantano y Conte cuentan con ingresos para justificar la adquisición de la quinta Villa Rosa o si se trata de testaferros o “presta nombres” del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o de su tesorero, Pablo Toviggino.

La justicia también investiga si se trata de una maniobra de lavado de activos que abarcó además a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de la quinta, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor.

Hornos y Robiglio y son quienes analizan actualmente si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA ante la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.

Entre los argumentos brindados para el cambio de sede, planteado por el fiscal ante Casación Mario Villar, los camaristas consideraron que era el lugar indicado para debatir la causa, no en San Martín. El último juzgado interviniente era el Penal Económico 10, por entonces subrogado por Marcelo Aguinsky.

El juez Mariano Borinsky no estuvo de acuerdo y solicitó que el recurso fiscal debía declararse inadmisible, ya que no se trataba de una sentencia definitiva y no se había advertido una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.

También dijo que no se demostró “acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural”, incurriendo en un “excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia” que terminó en una “solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal”.

La causa se originó en diciembre del año pasado, a instancias de una denuncia presentada por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe, que denunciaron un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.