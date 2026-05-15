Repudios y un proyecto en el Senado tras la detención de un periodista que incomodó al gobernador del Chaco

El senador nacional Jorge Capitanich presentó este jueves en el Senado un proyecto de declaración para repudiar la detención del periodista Fernando Ojeda, ocurrida el miércoles en Margarita Belén durante una actividad encabezada por el gobernador Leandro Zdero.

La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara alta y expresa el “más enérgico repudio” a lo que define como una “detención arbitraria e ilegal” del trabajador de prensa de TV Local. Además, reclama el “cese inmediato de todo acto de hostigamiento, persecución y violencia física contra los trabajadores de prensa en la provincia del Chaco”.

El texto firmado por Capitanich sostiene que el episodio ocurrió mientras Ojeda “ejercía su labor” y denuncia que la detención habría sido perpetrada por la custodia personal del gobernador chaqueño.

El proyecto denuncia “censura directa” y abuso de autoridad

En el documento, el exgobernador advirtió que el hecho “constituye un gravísimo episodio de censura directa y abuso de autoridad”, y señaló que el accionar habría sido ejecutado “como respuesta a preguntas de interés público”.

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Además, el proyecto solicita comunicar la declaración al Foro de Periodismo Argentino y al Sindicato de Prensa del Chaco. La presentación legislativa se conoció luego de que distintas organizaciones políticas y sindicales salieran a repudiar públicamente la detención del periodista.

A través de un comunicado, el Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco calificó lo ocurrido como un “gravísimo atentado contra la libertad de prensa” y sostuvo que la detención de Ojeda envía “un mensaje intimidatorio hacia todo el periodismo chaqueño”.

Desde el PJ señalaron que el periodista intentaba consultar al gobernador sobre “la cláusula gatillo adeudada a docentes, el caso de la médica sin título que ejercía ilegalmente en Quitilipi y la crisis del agua en Margarita Belén”. “El peronismo chaqueño reafirma su compromiso histórico con la defensa de la democracia, la libertad de expresión y el derecho del pueblo a estar informado”, indicaron.

El Sindicato de Prensa cuestionó el uso del Código de Faltas

Por su parte, el Sindicato de Prensa del Chaco también emitió un duro comunicado en el que calificó el episodio como un “grave atropello a la libertad de prensa”. La organización cuestionó especialmente la utilización del artículo 60 del Código de Faltas para justificar la aprehensión del comunicador y advirtió que se trata de “un mecanismo de amedrentamiento”.

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“La libertad de prensa es innegociable. Ninguna supuesta afinidad política justifica limitar el trabajo periodístico ni el derecho de la sociedad a estar informada”, remarcaron.

Además, sostuvieron que la intervención policial contra periodistas “retrotrae a prácticas propias de los períodos más oscuros de nuestra historia”.

Siete horas detenido tras intentar preguntar por la crisis del agua

Fernando Ojeda fue detenido el miércoles por la tarde en Margarita Belén mientras intentaba entrevistar a Zdero durante una actividad oficial en el Club San Martín. En las imágenes difundidas en redes sociales se escucha al periodista preguntar sobre la problemática del agua potable en la localidad. En ese momento, el gobernador respondió: “Entiendo que sos militante kirchnerista”.

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Minutos después, efectivos policiales lo redujeron y trasladaron a la comisaría local. Permaneció privado de su libertad desde las 18 hasta aproximadamente la 1 de la madrugada. La Policía del Chaco justificó el procedimiento argumentando que Ojeda habría “promovido desorden” e intentado “violar el perímetro de seguridad” del mandatario provincial.