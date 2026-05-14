Detuvieron a un periodista tras preguntas “incómodas” al gobernador de Chaco: “Sos un militante K”

Un periodista del interior de Chaco fue detenido durante un acto oficial encabezado por el gobernador Leandro Zdero en Margarita Belén, desatando una fuerte controversia y cruce de versiones.

Luis Fernando Ojeda, director del medio TV Local Noticias, aseguró en diálogo con PERFIL NEA que la policía lo arrestó luego de intentar realizar preguntas vinculadas a la crisis del agua potable en la localidad, el caso de la falsa médica investigada en Chaco y el reclamo docente por cláusula gatillo.

“El gobernador Leandro Zdero me metió preso. Eso es lo que él ordenó tras realizar nuevamente mi viaje a Margarita Belén”, sostuvo el comunicador, quien permaneció aproximadamente siete horas demorado en la comisaría local.

La versión oficial, difundida por la Policía del Chaco, indicó en cambio que el joven de 25 años fue detenido por “promover desórdenes” e intentar “violar el perímetro de seguridad” dispuesto alrededor del mandatario provincial.

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Las preguntas que, según Ojeda, incomodaron al Gobierno

El periodista relató que el conflicto comenzó días antes, durante una actividad oficial en Colonia Elisa, donde interrogó públicamente al gobernador sobre el escándalo de la falsa médica investigada en Chaco y la responsabilidad política del Ministerio de Salud. “Le pregunté si ya le había pedido la renuncia al ministro Rodríguez por la causa vinculada a las muertes que se investigan en manos de esta falsa médica”, explicó.

Según Ojeda, desde ese momento sintió un cambio en el trato recibido por parte del entorno gubernamental. “Creo que desde ahí vino la intención de censurarme”, afirmó.

El miércoles decidió viajar nuevamente a Margarita Belén para cubrir otro acto oficial y plantear preguntas vinculadas a problemas estructurales de la localidad, especialmente la crisis del agua potable.

“La gente toma agua oscura”

Durante la entrevista con PERFIL NEA, Ojeda describió un escenario crítico en Margarita Belén y aseguró que la problemática del agua era uno de los ejes principales que pretendía abordar con el mandatario provincial. “Hay días en que los vecinos pasan dos o tres jornadas sin agua. Y cuando sale, muchas veces es oscura, intomable, insalubre”, sostuvo.

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El comunicador vinculó esa situación con el funcionamiento de SAMEEP y aseguró que numerosos vecinos deben comprar agua o depender de motores y tanques para abastecerse. “¿Qué sentido tiene prometer obras cuando todavía la gente no tiene algo tan básico y esencial como el agua?”, planteó.

El momento de tensión con Zdero

Parte del episodio quedó registrado en videos que circularon rápidamente en redes sociales. Allí se observa a Ojeda intentando acercarse al gobernador mientras formula preguntas sobre la situación social y sanitaria de la provincia. En ese intercambio, Zdero lo calificó como “militante kirchnerista”, mientras continuaba caminando junto a su custodia.

Ojeda aseguró que luego decidió retirarse del lugar y cruzó hacia un local gastronómico ubicado frente al club donde se desarrollaba el acto. “Noté que dos personas con camperas similares a las de la custodia me observaban y me seguían”, relató.

Minutos después, según su reconstrucción, un móvil policial se acercó rápidamente y comenzó el procedimiento que terminó con su detención. “Preparé mi cámara porque ya presentía que algo andaba mal. Ahí comenzaron a gritarme y empezó una situación muy violenta”, afirmó.

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La versión policial

El parte difundido por la Policía del Chaco indicó que Ojeda fue detenido por “promover desorden” en inmediaciones del operativo de seguridad montado por la visita del gobernador. Según esa versión, el periodista intentó vulnerar el perímetro de seguridad y luego escapó cuando los efectivos quisieron identificarlo.

La causa quedó encuadrada bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial, una figura contravencional vinculada a “perturbaciones y desórdenes”.

El jefe de Policía, Fernando Romero, aseguró públicamente que la detención no estuvo relacionada con la actividad periodística de Ojeda y tampoco mencionó una supuesta violación del perímetro de seguridad. Según dijo, el joven habría tenido un “entredicho” con efectivos policiales a unos 100 metros del lugar.

El juez reconoció que nunca habló con el periodista

En diálogo con el medio Litigio, el juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, reconoció que nunca habló directamente con Ojeda mientras permanecía detenido y que avaló el procedimiento basándose únicamente en la información proporcionada por la Policía.“No me consta que sea en uso de actividades periodísticas”, sostuvo el magistrado ante la consulta del medio citado.

También admitió que no verificó personalmente el estado físico del detenido ni tomó contacto directo con él durante las horas que permaneció privado de su libertad. Finalmente, Ojeda recuperó la libertad alrededor de la una de la madrugada.

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La respuesta de Matkovich y la investigación interna

La repercusión pública del caso obligó al Ministerio de Seguridad provincial a expresarse. El ministro Hugo Daniel Matkovich anunció la apertura de una investigación administrativa a través del Órgano de Control Institucional para determinar si existieron excesos policiales durante el procedimiento. “No vamos a respaldar y no vamos a tolerar conductas que nada tienen que ver con un accionar policial conforme a la ley”, sostuvo el funcionario.

Matkovich aseguró además que cualquier ciudadano que considere vulnerados sus derechos puede acudir a los mecanismos institucionales correspondientes para denunciar irregularidades policiales.

Qué dijo Zdero

Un día después del episodio, el gobernador Leandro Zdero se refirió públicamente al caso y buscó despegarse de la detención. “Fue una situación incómoda, pero yo atiendo a todos”, afirmó durante una entrevista radial.

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El mandatario aseguró que tomó conocimiento de la detención a través de los medios de comunicación y sostuvo que no ordenó el procedimiento. “Lamento lo que pasó con este chico”, expresó, al tiempo que insistió en que suele responder preguntas “cómodas o incómodas”.

También planteó que el conflicto podría haberse originado en una discusión externa con efectivos policiales y no en una orden vinculada a su custodia.

Un clima de creciente tensión con periodistas críticos

El episodio ocurre pocos días después de otra situación que desató debate en el ámbito periodístico chaqueño: la querella criminal presentada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, contra el comunicador Roberto Espinoza por presuntas afirmaciones falsas.

En diálogo con PERFIL NEA, Espinoza vinculó ambos hechos y advirtió sobre el clima que atraviesa la prensa provincial. “Es muy grave lo que está pasando en Chaco con la libertad de expresión. Lo de Fernando no es un hecho aislado”, afirmó.