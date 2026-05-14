Julio Bárbaro sobre Milei: "Este nivel de enfermedad mental y perversión no lo vi nunca"

Julio Bárbaro cuestionó con dureza al presidente Javier Milei al asegurar que “este nivel de enfermedad mental y perversión no lo vi nunca”.

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Qué dijo Julio Bárbaro de Milei

“Yo este nivel de enfermedad mental y perversión no lo vi nunca. Yo creí, siempre estuve peleado con Alberto Fernández, que más mediocre que Alberto no había, pero este le gana en demencia y estupidez”, sostuvo en declaraciones al streaming Gelatina.

“Los une Antonio Aracre porque fue amigo de Alberto y es amigo de Milei”, recordó el analista político.

Además consideró que existe "una decadencia de la reflexión, una sociedad sin política, sin el más mínimo pensamiento".

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Qué dijo de Kicillof

Sobre el candidato del peronismo en las elecciones presidenciales 2027, Bárbaro fue contundente: “Kicillof es la única opción que se presenta, si se saca de encima a la logia kirchnerista, a la Cámpora”.

“Y la derecha peronista intenta inventar a Uñac, que nunca habló, yo no lo escuché. Kicillof está peleando, está dando batalla”, enfatizó.

“Si se saca de encima al kirchnerismo y al massismo también, y hace un frente con otra fuerza política es una importante opción para un futuro sin decadencia”, insistió el dirigente peronista.

Cuando Pedro Rosemblat le preguntó que le quedaba al gobernador bonaerense sin las mencionadas fuerzas políticas, Bárbaro respondió: “Le queda la cordura que es lo que está ausente de la secta” .