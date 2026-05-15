Alerta sanitaria: Lanari advirtió que el recorte de Milei afectará los medicamentos oncológicos y de alto costo

El sistema sanitario de Corrientes entró en estado de vigilancia tras el masivo recorte presupuestario oficializado por el gobierno de Javier Milei. El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, confirmó que la poda nacional —estimada en unos 63.000 millones de pesos— impactará directamente en programas sensibles como el Remediar y la provisión de drogas de alto costo.

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"Es un decreto de 500 páginas. Sabemos que en el área de drogas de alto costo, donde se incluyen todos los oncológicos, seguramente va a haber algún cambio y eso puede perjudicar a una población realmente muy sensible", alertó el funcionario.

Lanari adelantó que su equipo técnico emitirá un informe detallado, previo a su participación en el Consejo Federal de Salud (COFESA) el próximo lunes.

El drama de Incluir Salud y PAMI

Uno de los puntos más críticos de la alocución de Lanari fue la situación del programa Incluir Salud, que cuenta con más de 45.000 afiliados en Corrientes. El ministro calificó de "lamentable" el financiamiento que recibe la provincia por parte de Nación para este sector.

"Nos pagan una cápita de 612 pesos, de los cuales el 50% está destinado a lo administrativo", graficó, exponiendo la insuficiencia de los fondos para cubrir prestaciones médicas básicas.

Asimismo, reveló que la Provincia se está haciendo cargo de vacunar a la población de riesgo de PAMI (adultos mayores) ante la falta de cobertura del organismo nacional: "Lo estamos cubriendo nosotros con la vacuna de la provincia".

Metas de vacunación y atención primaria

Pese a la incertidumbre financiera, Lanari destacó que Corrientes llega al COFESA con las metas de vacunación cumplidas, aunque admitió dificultades logísticas con el Gobierno nacional para registrar los datos. "Tenemos un problema de coordinación para cargar nosotros en el nodo nacional todo lo que hemos hecho, que ha sido realmente muy bueno", explicó.

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El funcionario no ocultó su preocupación por el futuro de la Atención Primaria de la Salud (APS), la base del sistema sanitario. "Me da mucho miedo que los planes de atención primaria también sufran modificaciones", confesó, señalando que cualquier recorte en este nivel preventivo recarga automáticamente a los hospitales de mayor complejidad.

La próxima semana, tras el encuentro con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el resto de los jefes de las carteras provinciales, se conocerá la letra chica del ajuste y cómo planea Corrientes sostener la entrega de medicamentos esenciales para pacientes con cáncer y enfermedades crónicas.