Escándalo en Cultura: denuncian que la gestión de Lourdes Sánchez no paga un premio de $1 millón

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) denunció públicamente al Instituto de Cultura de Corrientes por el incumplimiento en el pago de un premio obtenido en septiembre de 2025. Los realizadores del cortometraje documental "Las que sostienen" resultaron ganadores de la 9ª Feria de Pitching de proyectos audiovisuales, pero aseguran que los $1.000.000 prometidos por la institución —hoy bajo la órbita de Lourdes Sánchez— nunca fueron transferidos.

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La situación es crítica para los jóvenes cineastas, quienes confiaron en la institucionalidad del certamen para avanzar con la producción. "Con la promesa de que íbamos a recibir el premio, nos endeudamos y pedimos prestado para poder filmar", señalaron a través de sus redes sociales. A pesar de la falta de fondos, el corto ya fue finalizado y se encuentra recorriendo festivales nacionales de prestigio.

Falta de respuestas y "trato hostil"

Maximiliano Vigay, montajista del documental, dialogó con Perfil y brindó detalles de las infructuosas gestiones realizadas ante el organismo provincial. Según explicó, presentaron cinco notas formales sin obtener soluciones concretas.

"La única que nos atendió fue la secretaria privada de Lourdes Sánchez y la contadora del Instituto. Siempre es lo mismo: que los tiempos en la gestión pública son diferentes y que no tienen fechas para pagar el premio", relató Vigay.

Además, el joven denunció que el trato recibido por parte de las autoridades fue "bastante hostil" durante las consultas personales.

El malestar de los estudiantes se acrecienta al observar el destino de los recursos públicos. "Desde Cultura nos dicen que no tienen plata para pagar sus deudas. Sin embargo, vemos cómo se financian eventos masivos como ArteCo o la Fiesta del Chamamé", cuestionaron los damnificados.

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La herencia como justificación

Ante la consulta de este medio, fuentes del Instituto de Cultura de Corrientes intentaron desligar la responsabilidad de la conducción actual. Argumentaron que existen "deudas de la gestión anterior", en referencia a la etapa encabezada por Beatriz Kunin, que todavía no han sido canceladas, y que el premio de la Feria de Pitching se encuentra en ese listado de pendientes.

Sobre la Feria de Pitching

La Feria de Pitching es una actividad clave para los estudiantes de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADYCC) de la UNNE. Consiste en una defensa oral y puesta en escena (modalidad "pitch") de proyectos audiovisuales ante un jurado de expertos.

El evento fue organizado por la cátedra liderada por el Lic. Marcel Czombos, junto a Abril López y Pablo Almirón, y contó con el apoyo de la Universidad y los institutos de cultura de Corrientes y Chaco. Pese al prestigio del certamen, la mora estatal pone ahora en jaque la credibilidad de los incentivos para los nuevos realizadores regionales.