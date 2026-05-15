Crisis en escuelas de Corrientes: SUTECO denuncia que docentes piden donaciones ante la falta de alimentos

El panorama en las escuelas públicas de la provincia se agrava ante la falta de insumos básicos para la nutrición de los estudiantes. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) presentó una nota formal ante la ministra de Educación, Ana Miño, en la que manifestó su enérgico rechazo a la suspensión de la entrega de la copa de leche y los recortes en partidas de alimentos preelaborados.

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Según denunció el gremio, la situación obligó a equipos directivos y docentes a organizar campañas solidarias para recolectar leche, azúcar, galletitas e incluso gas, con el fin de sostener la alimentación mínima de los alumnos. El documento, firmado por el secretario general Fernando Ramírez, califica la medida de "recorte" como un empujón al "abismo de la exclusión" para los sectores más vulnerables.

La demanda alimentaria se triplicó

El sindicato advirtió que el ajuste ocurre en el peor momento social: Corrientes registra un incremento sostenido de la demanda en comedores, la cual se ha triplicado en el último año. Las cifras que maneja el gremio son alarmantes y pintan una realidad cruda en las aulas:

70% de los alumnos se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

55% de los tutores y responsables familiares atraviesan situaciones de desempleo o informalidad laboral.

“Sacarles la comida a los alumnos agravará aún más los índices de deserción escolar”, explica la nota, resaltando que la asistencia alimentaria es hoy la única herramienta que garantiza la permanencia de los chicos en el sistema educativo.

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Exigencia de normalización y fondos nacionales

Ante este escenario, SUTECO solicitó la "normalización y aumento de las partidas alimentarias" y exigió que el Ministerio de Educación informe públicamente el estado presupuestario del sistema de provisión.

Asimismo, el reclamo se extendió hacia el Gobierno Nacional. El sindicato demandó la restitución de fondos para becas, infraestructura y tecnología, señalando que entre 2024 y 2026 la inversión federal en educación obligatoria sufrió una caída real del 76,5%. También recordaron la necesidad de concluir las obras de nuevas escuelas que permanecen paralizadas hace más de dos años.

Para el gremio, la combinación de desfinanciamiento nacional y falta de partidas provinciales pone en riesgo no solo el aprendizaje, sino la salud básica de la infancia correntina.