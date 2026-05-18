Aumentan un 85% las entradas de los parques nacionales.

La Administración de Parques Nacionales oficializó un aumento del 85% en el valor de las entradas para ingresar a las áreas protegidas más visitadas del país. La medida impacta tanto en turistas nacionales como extranjeros y comenzará a regir en plena temporada turística, en un contexto marcado por el incremento de costos operativos y la necesidad de financiamiento para tareas de conservación y mantenimiento.

Según se informó, el ajuste alcanza a parques emblemáticos como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Tierra del Fuego, entre otros destinos turísticos de gran convocatoria.

Desde el organismo explicaron que la actualización tarifaria responde a la necesidad de sostener servicios básicos dentro de los parques, como mantenimiento de senderos, limpieza, seguridad, señalización e infraestructura turística. También remarcaron que parte de los fondos se destinan a programas de preservación ambiental y protección de la biodiversidad.

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El incremento generó reacciones diversas entre operadores turísticos y visitantes frecuentes. Algunos sectores vinculados al turismo advirtieron que la suba podría afectar el movimiento interno, especialmente entre familias y viajeros nacionales que planean vacaciones de bajo presupuesto. En cambio, otros consideran que el ajuste era “inevitable” debido al atraso tarifario frente a la inflación acumulada de los últimos meses.

En varios parques nacionales se mantendrán descuentos y beneficios para estudiantes, jubilados, menores de edad y residentes locales. Además, continuará vigente la gratuidad para personas con discapacidad y visitas educativas autorizadas.

Argentina cuenta con más de 40 parques nacionales distribuidos en distintas regiones del país y representan uno de los principales atractivos naturales para el turismo local e internacional. Cada año, millones de personas recorren estos espacios protegidos que albergan glaciares, selvas, montañas, lagos y una amplia variedad de especies autóctonas.

El nuevo esquema tarifario se conoce en momentos en que el sector turístico intenta recuperar niveles de actividad tras un período marcado por la caída del consumo y la reducción de viajes internos. Mientras tanto, desde la Administración de Parques Nacionales sostienen que los recursos obtenidos serán fundamentales para garantizar el funcionamiento y la conservación de las áreas protegidas más visitadas del país.