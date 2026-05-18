El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el periodismo tras defender públicamente a José Luis Espert y aseguró que fue víctima de una “operación política y mediática” al haber sido vinculado a la causa judicial que lo relacionó con el financista Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

A través de un eufórico mensaje publicado este domingo en X, el mandatario sostuvo que Espert fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” y utilizó el caso para redoblar sus ataques contra periodistas y dirigentes políticos. “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”, escribió el Presidente.

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El texto llegó luego de que trascendiera que Machado, detenido en Estados Unidos, firmara un acuerdo judicial con la fiscalía federal en Texas en el marco de la causa United States v. Mercer-Erwin et al. Como parte de la negociación, el financista se declaró culpable por delitos de lavado de dinero y fraude fiscal, mientras que la acusación por narcotráfico, la de mayor impacto político en Argentina, fue retirada por la fiscalía norteamericana.

Milei tomó ese punto para sostener que las acusaciones contra Espert fueron injustas y formaron parte de una campaña para destruir políticamente al economista liberal. “A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió.

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“Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, agregó el mandatario.

Si bien es cierto que la fiscalía estadounidense desestimó los cargos por narcotráfico contra Fred Machado, esto se debió a un acuerdo de culpabilidad (plea bargain) y, a pesar del descargo presidencial, la situación judicial de Espert en el país sigue siendo compleja.

Los frentes abiertos de Espert en Argentina

El político enfrenta dos causas abiertas: una en el Juzgado Federal de San Isidro, donde el fiscal Fernando Domínguez investiga una transferencia de 200.000 dólares realizada por Machado a una cuenta de Espert en Estados Unidos, y otra en Capital Federal por el financiamiento de la campaña de 2019.

La Justicia local cuestiona la falta de pruebas materiales que certifiquen la supuesta "consultoría minera en Guatemala" que Espert alega haber realizado para justificar ese dinero. Además, se investigan beneficios no declarados, como el uso de aviones privados y una camioneta blindada, aportados por el empresario ahora condenado en EE.UU.

El expediente tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, donde el fiscal Fernando Domínguez investiga las presuntas maniobras de lavado de dinero y movimientos patrimoniales que no tendrían justificación clara. Con la admisión del crimen de lavado de dinero, la transferencia de 200.000 dólares a Espert podría ser considerada parte del circuito delictivo.

La detención de Fred Machado en Viedma

La relación entre ambos también quedó expuesta públicamente a través de fotos y videos difundidos durante la campaña de 2019. Uno de los registros más conocidos exhibe al excandidato en la casa del empresario en Viedma, donde cumplió prisión domiciliaria.

Javier Milei y la prensa en Argentina: el país lidera el ranking de discursos estigmatizantes en la región

Por su parte, Machado sigue pendiente de que se lo excluya definitivamente del cargo por su relación con el narcotráfico. La admisión de culpabilidad en dos delitos (lavado de activos y fraude fiscal) significó un cambio radical en la estrategia de los abogados de Machado que, al llegar extraditado a Texas en noviembre, se había declarado “no culpable” ante el juez William “Bill” Davis.

El acuerdo conocido la semana pasada no fija una pena concreta para Machado, pero la expectativa del entorno del empresario sería lograr un fuerte recorte de la condena y hasta poder lograr la libertad en unos meses, ya que se le computarían los años de prisión domiciliaria que el exfinancista del frente Avanza Libertad de Espert cumplió en su casa de Río Negro.

Los abogados estarían tratando de evitar el camino que siguió en la justicia norteamericana la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

Nueva embestida contra el periodismo

El posteo de Milei, titulado “Periodistas de mierda (95%)”, volvió a escalar la confrontación del Gobierno con la prensa y se suma a una serie de ataques sistemáticos del Presidente contra periodistas y medios de comunicación desde su llegada a la Casa Rosada.

El tono del mensaje se inscribe en una dinámica cada vez más frecuente en la comunicación presidencial. Según el informe Cartografía del silencio, elaborado por la Red Voces del Sur, Argentina se destaca en la región por una “ofensiva sistemática” contra la prensa desde el Poder Ejecutivo. El estudio sostiene que Javier Milei fue responsable del 99,4% de los discursos estigmatizantes registrados en el país.

Para graficar la intensidad de la actividad del mandatario en redes sociales, un relevamiento identificó que, durante un fin de semana de abril, publicó 86 mensajes propios en X y replicó otros 874 posteos de militantes libertarios y funcionarios. Más del 90% de ese volumen digital estuvo concentrado en ataques directos contra periodistas, medios de comunicación y figuras críticas de la gestión oficialista.

Este domingo, Milei tuiteó: "Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir disculpas públicas. Pero todos sabemos que no lo van a hacer porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que algunos lo hicieran, no veríamos ni un décimo del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida. Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad".

GD/ML