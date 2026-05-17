Virginia Gallardo celebró las ofertas en Once y defendió la apertura de importaciones: “Argentina, papá”

La modelo y diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes, Virginia Gallardo, celebró este sábado las ofertas de ropa en el barrio porteño de Once y vinculó la baja de precios con la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Su publicación reabrió el debate sobre el consumo, el poder adquisitivo y la crisis que atraviesa la industria textil local.

“¿Qué Shein ni Temu? ¡Argentina, papá!”, escribió Gallardo en redes sociales, junto a imágenes de locales con movimiento comercial. En el mismo mensaje, destacó: “Locales llenos, gente comprando, ofertas impensadas hace apenas un tiempo. Productos a precios bajos, variedad, competencia y movimiento”.

Este alivio para el bolsillo de los consumidores, que asegura Gallardo, contrasta drásticamente con la realidad del sector productivo: según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la producción local se hundió más de un 30% y la utilización de la capacidad instalada en las fábricas apenas roza el 29%, marcando lo que muchos empresarios ya definen como la peor crisis del sector desde 2001.

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La legisladora defendió el rumbo económico del oficialismo y sostuvo que, tras la apertura importadora, hoy existen “más opciones para la gente” y “precios que empiezan a acomodarse después de años donde comprar ropa era un lujo”. También planteó que “defender a la Argentina también es defender el bolsillo de los argentinos”.

GD