GeoPark invertirá USD 1.000 millones vía RIGI en Vaca Muerta para multiplicar su producción de crudo

En un momento de fuerte impulso de las inversiones en Vaca Muerta y aceleración de las aprobaciones del Ministerio de Economía, la compañía GeoPark y la estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) presentaron formalmente su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La jugada corporativa busca otorgar beneficios fiscales y previsibilidad a un desembolso superior a los USD 1.000 millones destinado a desarrollar un hub de petróleo no convencional en la formación neuquina.

El objetivo central de la operadora, que recientemente reafirmó sus compromisos de sustentabilidad y reducción de emisiones a nivel regional, es aprovechar este esquema para escalar de manera agresiva su producción en el país, saltando de los 1.500 a los 20.000 barriles diarios en los próximos tres años.

El proyecto se presenta con el fin de acelerar el desarrollo del plan que GeoPark ya está ejecutando en Vaca Muerta, dándole previsibilidad y escala a sus inversiones de largo plazo. La propuesta integra ambos bloques, Loma Jarillosa Este (LJE) y Puesto Silva Oeste (PSO), bajo un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y contempla la perforación en modo factoría de pozos horizontales, la construcción de una CPF (Central Processing Facility) en PSO para procesar la producción combinada, así como infraestructura de transporte y evacuación compartida.

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"Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado. Nos presentamos al RIGI porque potencia el alcance de una inversión de esta escala. Es exactamente para lo que fue diseñada esta herramienta: para destrabar grandes inversiones, acelerar el desarrollo de la cuenca y el país. Queremos consolidarnos como un actor de largo plazo en Neuquén, enfocados en ejecutar con disciplina y generar valor para la Provincia”, señaló Ignacio Mazariegos, Director de la Unidad de Negocios Argentina.

Los planes de GeoPark

En marzo, la Compañía inició la perforación de sus primeros pozos en LJE. Con una inversión de entre USD 80 y 100 millones proyectada en 2026 para el desarrollo del bloque, el objetivo es escalar la producción en Argentina y pasar de los 1.500 barriles equivalentes diarios (boepd) actuales hasta los 5.000 o 6.000 boepd antes de que finalice el año.

Con esta solicitud para adherirse al RIGI, GeoPark marca un nuevo hito en el desarrollo acelerado y eficiente de sus bloques en Vaca Muerta, y reafirma su apuesta de largo plazo para aportar al desarrollo energético del país.