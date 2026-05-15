ECONOMIA YPF anunció una inversión histórica de 25.000 millones de dólares para potenciar Vaca Muerta La empresa estatal YPF presentó este viernes un ambicioso proyecto de inversión de 25.000 millones de dólares con el objetivo de acelerar el desarrollo de Vaca Muerta durante los próximos cinco años. Vaca Muerta | Cedoc Hoy 17:26 La empresa estatal YPF presentó este viernes un ambicioso proyecto de inversión de 25.000 millones de dólares con el objetivo de acelerar el desarrollo de Vaca Muerta durante los próximos cinco años. También te puede interesar Créditos hipotecarios en caída: “Si el Banco Nación se corre, no queda absolutamente nada” Industria láctea: “No hay mucha demanda y va a llevar tiempo que el sector se normalice” A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 15 de mayo José Carbonell analizó las perspectivas de la industria citrícola: “Tenemos buenas expectativas para el año” En esta Nota