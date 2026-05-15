viernes 15 de mayo de 2026
ECONOMIA

YPF anunció una inversión histórica de 25.000 millones de dólares para potenciar Vaca Muerta

La empresa estatal YPF presentó este viernes un ambicioso proyecto de inversión de 25.000 millones de dólares con el objetivo de acelerar el desarrollo de Vaca Muerta durante los próximos cinco años.

Vaca Muerta
Vaca Muerta | Cedoc

La empresa estatal YPF presentó este viernes un ambicioso proyecto de inversión de 25.000 millones de dólares con el objetivo de acelerar el desarrollo de Vaca Muerta durante los próximos cinco años.

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