El Gobierno aprobó el ingreso de TGS al RIGI para ampliar el Gasoducto Perito Moreno

El Gobierno formalizó la adhesión de Transportadora de Gas del Sur, TGS, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI, para avanzar con la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, una obra clave para evacuar más gas de Vaca Muerta y abastecer a los grandes centros de consumo. La aprobación quedó oficializada a través de la Resolución 676/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles 13 de mayo en el Boletín Oficial.

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El proyecto fue presentado por TGS Sucursal Dedicada 1 y quedó encuadrado dentro del sector “Petróleo y Gas”, subsector “Transporte y Almacenamiento”. Según el texto oficial, la inversión total declarada asciende a US$550 millones, de los cuales US$513,3 millones corresponden a activos computables para el régimen. La empresa deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 40% del monto mínimo de inversión dentro de los primeros dos años desde la notificación de la aprobación.

La obra apunta a incrementar la capacidad de transporte del gasoducto en 14 millones de metros cúbicos diarios. Para eso, TGS instalará nueva potencia de compresión sobre la traza que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires, el corredor que conecta la producción de Vaca Muerta con el sistema de transporte hacia el AMBA, el Litoral y otros puntos de demanda. En el posteo oficial, el Ministerio de Economía destacó que la ampliación estará operativa antes del invierno de 2027 y permitirá incorporar más gas al anillo de transporte.

De acuerdo con los plazos informados en la resolución, la construcción tendrá una duración estimada de 18 meses, desde noviembre de 2025, y la operación comercial está prevista para el 1° de abril de 2027. El Gobierno busca llegar con la ampliación en marcha antes del pico de demanda invernal, cuando la falta de infraestructura obliga a cubrir parte del consumo con importaciones de GNL y combustibles líquidos para generación eléctrica.

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La adhesión al RIGI le permitirá a TGS acceder a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por la Ley 27.742, aunque la empresa no pidió el beneficio de libre disponibilidad de divisas por cobros de exportaciones contemplado en el artículo 198 de esa norma. La resolución también precisa que el financiamiento de la obra correrá por “exclusiva cuenta y riesgo” de la compañía.

Otro de los puntos centrales del expediente es el componente local. Como parte de los requisitos del régimen, TGS se comprometió a contratar proveedores locales para bienes y obras por un monto no inferior al 20% de la inversión total. Además, el Banco Central intervino en el proceso y concluyó que la demanda de divisas asociada al proyecto no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales.

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El antecedente inmediato de esta aprobación fue la adjudicación de la obra a TGS en octubre de 2025. En ese momento, el Gobierno había señalado que la ampliación permitiría llevar la capacidad total del Gasoducto Perito Moreno de 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios, con impacto en la sustitución de importaciones y en la disponibilidad de gas nacional para hogares e industrias.

Desde TGS habían destacado que el proyecto es central para resolver uno de los principales cuellos de botella de Vaca Muerta: la capacidad de transporte. La compañía explicó que el gasoducto, inaugurado en 2023 y construido por ENARSA, es actualmente operado y mantenido por TGS, y conecta Tratayén con Salliqueló a lo largo de 563 kilómetros.