Los bonos y ADRs cerraron la semana en baja en Wall Street

Los activos argentinos volvieron a operar bajo presión este viernes 15 de mayo, en una rueda dominada por el clima externo adverso. El riesgo país subió 2,5% hasta los 538 puntos básicos, mientras que el S&P Merval cayó 1,4% en pesos.

En el plano internacional los números no fueron mejores. La bolsa de Nueva York cerró con números negativos el viernes 15 de abril por una combinación de factores, entre ellos la falta de avances significativos percibidos tras la visita del presidente Donald Trump a China y la fuerte venta masiva de bonos a nivel mundial, mientras los inversores se mostraron preocupados por el impacto inflacionario derivado del conflicto en Medio Oriente.

El Riesgo País sube a 538 puntos básicos por la presión internacional sobre los bonos soberanos emergentes

Así, los ADRs argentinos operaron en su gran mayoría en rojo. Las principales caídas fueron Grupo Supervielle (-4,4%), Telecom Argentina (-3,9%) y Edenor (-3,8%). Globant (14,2%), fue la unica que terminó en terreno positivo.

En Wall Street, los bonos bajaron hasta 1,6% en Wall Street, encabezados por el GD46D. En ese contexto, el riesgo país subió 2,5% hasta los 538 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El S&P Merval cayó 1,4% en pesos, mientras que medido en dólares bajó 2,1% y se ubicó en torno de las 1.816 unidades, su nivel más bajo en los últimos dos meses. Entre las acciones locales que más retrocedieron resaltaron Transportadora de Gas del Norte (-5%), Edenor (-4,3%) y Central Puerto (-3,3%). En cambio, la única que subió es Ternium Argentina (+1%).

Milo Farro, de Rava Bursátil, señaló que "los balances bancarios, especialmente el de Galicia, mostraron una leve recuperación de la rentabilidad luego de un 4T25 muy desafiante"

En panorama de la semana

Desde PPI inversiones destacaron: "Los Globales argentinos tuvieron una mala semana. Hoy cayeron entre 0,4% y 1,2%, concentrándose las mayores bajas en el tramo largo de la curva. En consecuencia, cerraron la semana disminuyendo entre 1,1% y 2,6%. De esta forma, los Globales no pudieron sostener la buena performance de la semana anterior, que estuvo impulsada por la mejora en la calificación crediticia de Argentina".

"Entre las noticias corporativas destacadas, hoy YPF presentó un RIGI por US$25.000 millones para el proyecto LLL Oil, con el objetivo de acelerar el desarrollo integrado de áreas contiguas en Vaca Muerta. Este proyecto permitirá generar exportaciones por alrededor de US$6.000 millones anuales para 2032 y creará alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo", indicaron.

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 15 de mayo, el dólar oficial cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), una suba de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.396, sin cambios respecto al cierre del jueves.

El dólar blue cotizó en la jornada de este viernes a $1.395 para la compra y a $1.415, bajando $5 respecto al jueves. Por el lado del MEP, operó a $1.429, con una suba de $8 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.488 subiendo $7 respecto al jueves.

"El tipo de cambio oficial spot se mantuvo prácticamente estable en la semana, al ceder 0,3% hasta $1.394,5. En un contexto en el que la liquidación de la cosecha gruesa se aceleró, el BCRA compró US$596 millones en la semana. De esta forma, ya lleva adquiridos US$8.081 millones en lo que va de 2026, por lo que cada vez se acerca más a su target de US$10.000 millones, comentaron desde PPI.

Las bolsas del mundo

El índice Dow Jones de Industriales bajó un 1,07% a 49.526,11 puntos; el S&P 500 perdió un 1,25% a 7.407,52 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 1,54% hasta los 26.225,15 puntos.

Por otra parte, tras perder impulso en las dos últimas sesiones, los precios del petróleo retomaron su ascenso el viernes. Los futuros del crudo Brent con vencimiento en julio —la referencia mundial del petróleo— subieron un 3,6%, hasta los US$ 109,55 por barril.

FN