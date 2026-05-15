Lucas Carattini: “El mercado se está anticipando a la incertidumbre electoral del año que viene”

La volatilidad volvió a dominar a los mercados y, para Lucas Carattini, el contexto internacional y la incertidumbre política local explican buena parte del escenario actual. El economista de Buenos Aires Valores (Vapsa) señaló que la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos impactó en los activos globales y también golpeó a la Argentina.

“Hoy tenés Estados Unidos con suba de lo que es la tasa de interés de los bonos de la Curva del Tesoro”, explicó Carattini, y agregó que tanto el mercado internacional como el local atraviesan una etapa de “toma de ganancias”.

Sobre la situación argentina, el especialista reconoció que el movimiento de los bonos le generó sorpresa, especialmente luego de las señales positivas vinculadas al Fondo Monetario Internacional. “Los bonos sí me sorprenden un poco más el movimiento”, afirmó, aunque aclaró que el mercado sigue sin encontrar incentivos de corto plazo para recuperar impulso.

La incertidumbre política como principal freno

Carattini sostuvo que la principal preocupación de los inversores no pasa solamente por los indicadores económicos, sino por la falta de acuerdos estructurales entre las distintas fuerzas políticas. “Lo que falta en la Argentina es tener la garantía de que vos tenés consensos básicos sobre determinadas políticas de Estado”, remarcó.

En ese sentido, explicó que el mercado observa con cautela el escenario electoral de 2025 y las dificultades del Gobierno para avanzar con reformas. “El mercado se está anticipando a todo lo que va a ser la incertidumbre electoral del año que viene”, aseguró.

El economista comparó la situación argentina con la de Estados Unidos y destacó que, pese a las diferencias políticas entre republicanos y demócratas, existen lineamientos económicos que no se discuten. Según indicó, en la Argentina esa previsibilidad todavía no aparece.

“No tendría que haber ningún tipo de duda con cualquier candidato de que los compromisos se tienen que cumplir”, afirmó al referirse al pago de la deuda y la confianza de los inversores.

YPF, petróleo y un mercado que no encuentra rumbo

Durante la entrevista, Carattini también analizó el comportamiento de las acciones energéticas y explicó por qué YPF no acompañó plenamente la suba internacional del petróleo. Según señaló, las acciones argentinas continúan más atadas a la dinámica política local que a los movimientos globales del crudo.

“YPF tiene también la particularidad de que sigue siendo una empresa pública, 51% pública”, explicó. Además, consideró que la cotización de la petrolera “no refleja del todo lo que es hoy la realidad del negocio de la compañía”.

Finalmente, el analista resumió que el mercado argentino todavía espera señales de estabilidad política y legislativa para consolidar una recuperación sostenida. “La incertidumbre viene más por ese lado”, concluyó.