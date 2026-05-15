Martín Sandoval sobre la IA: “Hay oficios, profesiones y actividades que han sido reemplazadas”

La irrupción de la inteligencia artificial volvió a instalar el debate sobre el futuro del trabajo y las profesiones tradicionales. Para el psicólogo laboral Martín Sandoval, el cambio ya está en marcha y forma parte de una transformación histórica impulsada por la tecnología.

“Lo único permanente es el cambio”, afirmó el especialista al iniciar su análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. En esa línea, explicó que las nuevas profesiones no surgen de la nada, sino que evolucionan sobre estructuras previas.

“La creación se hace a partir de algo ya creado, más que creación es recreación”, sostuvo Sandoval, quien además remarcó que el escenario actual combina la aparición de nuevas oportunidades laborales con el reemplazo progresivo de ciertas actividades.

El psicólogo recordó que las advertencias sobre automatización no son recientes. “Ya en el 2013 la Universidad de Oxford dijo que en los próximos 20 años el 47% de los trabajos estaban en riesgo de ser reemplazados”, señaló.

Además, vinculó el crecimiento de la inteligencia artificial con fuertes inversiones globales por parte de grandes compañías tecnológicas y financieras. “Blackstone y Goldman Sachs hicieron inversiones y cerraron acuerdos por 1.500 millones de dólares”, destacó al describir el contexto internacional.

La inteligencia artificial y el reemplazo de profesiones

Durante la entrevista, Sandoval comparó el avance actual de la inteligencia artificial con la revolución que significó internet décadas atrás. “La aparición de internet fue la revolución tecnológica predecesora a la inteligencia artificial”, explicó.

Sin embargo, aclaró que todavía resulta difícil determinar con exactitud qué profesiones desaparecerán y cuáles se adaptarán al nuevo escenario. “No se puede decir con exactitud determinada cantidad de profesiones van a seguir existiendo como tal y determinada cantidad van a ser reemplazadas”, indicó.

Aun así, el especialista afirmó que el proceso de automatización ya afecta a múltiples sectores laborales. Como ejemplo, mencionó trabajos que fueron sustituidos por tecnología en los últimos años. “Hay oficios, profesiones y actividades que han sido reemplazadas”, remarcó. Entre los casos concretos, señaló a las cabinas de viaje tradicionales y al personal de seguridad nocturno que, según explicó, está siendo reemplazado por tótems digitales en edificios y empresas.

El impacto social y humano de la automatización

Más allá del empleo, Sandoval dejó abierta la discusión sobre las consecuencias sociales del avance tecnológico. El entrevistado advirtió que la inteligencia artificial no solo modifica tareas laborales, sino también la forma en que las personas se relacionan y toman decisiones. “Hablamos de un cambio permanente, de una transformación permanente”, enfatizó.

El debate quedó atravesado también por una preocupación creciente: el riesgo de que la tecnología altere vínculos sociales, culturales y familiares. En ese contexto, la inteligencia artificial aparece como uno de los desafíos centrales para las próximas décadas.