Trigo: prevén una de las mayores cosechas de la historia y crece la preocupación por el impacto de Trump

La campaña de trigo 2025/2026 se perfila como una de las más fuertes de los últimos años. Según explicó Luis Machado, especialista de la editorial agro, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una producción de 21,3 millones de toneladas, cifra que la ubicaría entre las tres mejores marcas históricas del país.

“La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa que el área de trigo va a ser de 6,5 millones de hectáreas”, señaló Machado, al tiempo que detalló que la superficie sembrada será apenas inferior a la de la campaña pasada. Además, remarcó que “la producción alcanzaría las 21,3 millones de toneladas, con lo cual se posicionaría como la tercera en la historia”.

El especialista recordó que el récord absoluto sigue siendo el de la última campaña, que superó las 27 millones de toneladas, mientras que la campaña 2021-2022 había registrado 23 millones. En ese contexto, el trigo vuelve a consolidarse como uno de los principales motores del agro argentino y un cultivo estratégico para el ingreso de divisas.

La competencia con Estados Unidos y el efecto Trump

Machado también analizó las posibles consecuencias para Argentina luego de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la relación comercial con China. El especialista remarcó que existe una competencia directa entre ambos países en el mercado agrícola internacional.

“Argentina y Estados Unidos son competidores en muchos aspectos y en muchos productos”, afirmó. Sin embargo, marcó una diferencia clave entre ambos modelos productivos: “Estados Unidos no tiene problemas en subsidiar a su sector agropecuario, mientras que en el caso de Argentina le cobran retenciones a las exportaciones”.

En ese sentido, explicó que cualquier modificación en el vínculo comercial entre Washington y Beijing podría alterar el equilibrio de las exportaciones agrícolas argentinas. “Hay que ver ahora cómo se va a reconfigurar este nivel de compras”, sostuvo.

El antecedente de la soja y la presión de los farmers

Machado recordó además el antecedente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante la gestión Trump, cuando Beijing había frenado sus importaciones de soja norteamericana. Esa situación generó una fuerte reacción de los productores estadounidenses.

“Los farmers habían puesto este tema dentro de la agenda de la administración Trump”, explicó el especialista. Según detalló, los productores reclamaban que las restricciones comerciales beneficiaban directamente a la Argentina: “Nosotros les estamos dando el negocio a los argentinos”, era el planteo que realizaban al gobierno republicano.

Finalmente, Machado destacó que, en aquel contexto, la administración estadounidense compensó económicamente a los agricultores afectados por la caída de exportaciones, una política que contrasta con el esquema impositivo que enfrenta actualmente el sector agropecuario argentino.