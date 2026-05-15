Leonardo Alberto comparó la inflación de Milei con la de Alberto Fernández: “Es plenamente suya”

El dato de inflación volvió a instalar el debate sobre el rumbo económico del Gobierno y el economista Leonardo Alberto puso el foco en la comparación histórica entre las distintas gestiones. Durante su análisis, aseguró que existe una tendencia a simplificar las causas de la inflación y remarcó que los números deben analizarse en contexto.

“Siempre se intenta pensar, o se dice generalmente, que el gobierno anterior prácticamente nos dejó una inflación superior al 1.000%”, explicó el especialista, aunque aclaró que, al revisar los índices oficiales, el comportamiento inflacionario tuvo distintas etapas.

Según detalló, durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández, en 2020, la inflación fue del 36%, con registros mensuales que rondaban entre el 2% y el 2,5%. “Agosto 2020 mostró un valor similar al de ahora, en 2,7%”, señaló.

El economista recordó además que los años 2020 y 2021 estuvieron atravesados por la pandemia y por fuertes medidas de asistencia económica en todo el mundo. “Los distintos gobiernos tuvieron que recurrir a niveles más altos de déficit para cubrir la contingencia de la pandemia”, indicó.

El impacto de la devaluación y las críticas al enfoque oficial

Leonardo Alberto remarcó que el primer año de gestión de Javier Milei cerró con una inflación significativamente más alta. “La inflación del primer año del gobierno de Milei fue del 118%”, afirmó.

En ese sentido, vinculó directamente ese salto inflacionario con la devaluación implementada al inicio de la gestión libertaria. “Gran parte de la devaluación se trasladó directamente a precios sin ningún tipo de cobertura”, sostuvo.

El economista reconoció que el Gobierno atribuye parte de la inflación heredada a la emisión monetaria de la administración anterior, aunque advirtió que el escenario de 2025 ya responde exclusivamente a las políticas actuales. “La inflación del año 2025 es plenamente suya”, lanzó.

Además, cuestionó el argumento oficial que explica la inflación únicamente por la emisión y el déficit fiscal. “La inflación no es solamente causada por emisión y déficit”, afirmó, y agregó que la problemática económica argentina debe analizarse desde múltiples factores.

Caída del ahorro y deterioro del consumo

Otro de los ejes centrales del análisis estuvo relacionado con el consumo y el poder adquisitivo. Leonardo Alberto aseguró que, pese a algunos indicadores oficiales, la situación social muestra un deterioro significativo.

“El consumo a nivel de sociedad ha caído significativamente”, afirmó. Según explicó, muchas familias utilizan la totalidad de sus ingresos para afrontar gastos básicos y servicios, reduciendo al mínimo la capacidad de ahorro.

“La gente no puede ahorrar”, remarcó, y detalló que el incremento de tarifas y costos fijos obliga a destinar prácticamente todo el ingreso al consumo inmediato.

Finalmente, insistió en que la inflación argentina responde a múltiples causas estructurales y pidió revisar el enfoque económico actual. “La inflación es multicausada”, concluyó.