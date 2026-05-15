Marco Meloni alertó por la situación de la industria textil: “Hace años que no se ve algo así”

La industria textil atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Así lo describió Marco Meloni, empresario del sector y referente de Industriales Pymes Argentinos y de la Fundación ProTejer, quien aseguró que la situación actual supera incluso otros períodos de crisis.

“Hace años que no se ve algo así, el problema lo tenemos todos”, afirmó Meloni. Y fue aún más contundente al definir el escenario: “Yo no diría que puede estar mal o un poco menos, yo diría pésimo”.

Según explicó, la caída del consumo afecta tanto a comerciantes como a importadores y fabricantes. El empresario vinculó este escenario al deterioro del poder adquisitivo y al ajuste económico. “La calidad de venta es atroz”, sostuvo, y remarcó que muchas familias dejaron de consumir productos básicos y también indumentaria.

Importaciones, stocks y consumo en retroceso

Meloni también cuestionó la idea de que importar productos textiles sea hoy un negocio rentable. Según explicó, incluso empresas que apostaron a importar mercadería terminada enfrentan problemas de ventas y acumulación de stock.

“Hay un montón de contenedores que están parados en el puerto”, aseguró. Además, pronosticó que las importaciones textiles caerán hacia fin de año: “Hoy, 15 de mayo, las importaciones textiles a fin de año van a ser menores que en el 2025, no hay duda”.

Para graficar el deterioro del consumo, el empresario mencionó un dato alarmante del sector panadero. “Cerraron 2.850 panaderías en dos años”, indicó, y explicó que ni siquiera productos que no compiten con importaciones logran sostener la demanda.

En ese sentido, rechazó las críticas oficiales hacia la industria nacional y apuntó contra la pérdida generalizada del poder de compra. “La gente está comprando menos pan”, resumió.

Críticas al modelo económico y defensa de la industria nacional

Durante la entrevista, Meloni también se refirió al paso de Teddy Karagozian por el entorno del Gobierno y sostuvo que fue apartado por advertir sobre las consecuencias del modelo económico en el sector textil.

“El pecado capital fue decir la verdad”, afirmó. Según relató, el empresario había advertido sobre los riesgos que enfrentaría la industria y terminó alejándose del espacio oficialista.

Meloni además rechazó la idea de que el mercado textil argentino haya estado cerrado a las importaciones en años anteriores. “2021, 22 y 23 fueron récords de importación histórica del textil”, señaló.

Por último, defendió a los fabricantes nacionales frente a las críticas por los precios de la ropa. “Yo soy el culpable que te vende una remera de primera calidad a 8 mil pesos y después se vende a 80 mil”, ironizó, apuntando contra la cadena comercial y la presión impositiva.