Bonos británicos se desploman por potencial salida de Keir Starmer

Los bonos del gobierno británico se desplomaron después de que el alcalde de Manchester, Andy Burnham, aseguró una vía para desafiar potencialmente a Keir Starmer por el cargo de primer ministro. Inversores temen que la salida de Starmer podría derivar en una política fiscal más expansiva.

El rendimiento de los gilts a 30 años, el vencimiento más sensible al riesgo político, se disparó 20 puntos básicos hasta el 5,86%, el nivel más alto desde 1998. Las preocupaciones por los altos costos de la energía y la inflación también contribuyeron al movimiento. El anuncio de Burnham de que pretende postularse al Parlamento —un requisito para desafiar a Starmer— puso además a la libra en camino a su peor semana frente al dólar desde 2024.

Aunque hay numerosos obstáculos en el camino hacia el número 10 de Downing Street, la posibilidad de que Burnham se convierta en primer ministro es vista como un riesgo por los operadores, que temen que pueda aumentar el gasto público y, con ello, la emisión de gilts.

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Aunque Burnham dijo que sus comentarios del año pasado sobre que el país estaba “endeudado” con los mercados de bonos fueron sacados de contexto, aun así inquietaron a los inversores. Ha sugerido que podría haber una excepción para el gasto en defensa que permitiría sortear las reglas fiscales del gobierno.

“El temor del mercado es que Burnham sea más inclinado a la izquierda, y que podamos ver un nuevo aumento de los déficits”, dijo Mohit Kumar, estratega de Jefferies. “Nuestro escenario base es una salida ordenada de Starmer y que Burnham probablemente se convierta en el próximo primer ministro. Mantenemos nuestro sesgo de empinamiento en la curva y una posición infraponderada en la moneda”.

Endeudamiento en alza

La deuda nacional de Reino Unido se ha incrementado con fuerza desde la pandemia y ahora se encuentra en su nivel más alto en relación con el tamaño de la economía desde la década de 1960.

Una derrota del Partido Laborista de Starmer frente a los populistas de Reform UK en las elecciones locales de la semana pasada profundizó preocupaciones sobre su popularidad y desencadenó la crisis actual. Starmer y su ministra de Hacienda, Rachel Reeves, son vistos por los inversores en bonos como más comprometidos con mantener bajo control el endeudamiento que sus posibles reemplazantes.

Los mercados son particularmente sensibles a las ventas de deuda del gobierno después de que los planes de gasto sin financiamiento de la ex primera ministra Liz Truss provocaron una venta de gilts en 2022.

LM