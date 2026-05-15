EE.UU. y China crean consejos comerciales, pero sin avances sobre los aranceles

Estados Unidos y China acordaron en la cumbre de esta semana crear juntas de comercio e inversión, aunque el presidente Donald Trump dijo que no discutió una posible extensión de la tregua arancelaria cuando se reunió con el líder chino Xi Jinping.

Ambos países trabajarán para establecer los consejos con el fin de abordar preocupaciones mutuas sobre acceso a mercados y productos agrícolas, dijo el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi en una sesión informativa, según el ministerio. Equipos técnicos aún deben discutir detalles antes de implementar el plan, agregó.

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La creación de los nuevos grupos era uno de los principales objetivos de la cumbre, aunque no está claro cuánto ayudarán a resolver diferencias de larga data sobre comercio entre Washington y Pekín. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo previamente que ambas partes habían discutido la creación de un “Consejo de Comercio” que permitiría reducir aranceles sobre al menos US$30.000 millones en bienes no críticos.

Sin embargo, los líderes parecieron lograr solo avances limitados en temas comerciales esta semana en Pekín. “No discutimos aranceles”, dijo Trump a periodistas el viernes a bordo del Air Force One. “Ellos están pagando aranceles sustanciales, pero no lo discutimos”.

Los equipos económicos y comerciales de Estados Unidos y China trabajarán para ampliar el comercio bilateral bajo un “marco recíproco de reducción de aranceles”, informó la prensa estatal.

Había especulaciones de que ambos líderes podrían anunciar una extensión del acuerdo alcanzado durante su última reunión, que enfrió la guerra comercial entre Washington y Pekín y sacudió a los mercados financieros mientras ambas partes imponían crecientes aranceles de represalia. Trump y Xi finalmente acordaron una amplia tregua de un año en octubre para aliviar esos gravámenes, mientras Pekín también se comprometió a comprar soja estadounidense y flexibilizar controles de exportación sobre tierras raras críticas. Ese acuerdo expira más adelante este año.

Aunque Trump sostuvo que los líderes esta semana hablaron sobre “casi todo lo que se puede discutir, excepto una reducción de aranceles”, sí reconoció que ambas partes delinearon esfuerzos para reducir el flujo de químicos precursores utilizados en la producción de fentanilo. Trump ha citado los flujos de fentanilo como argumento para imponer parte de los gravámenes aplicados a China.

“Impuse un arancel por el fentanilo, y ellos discutieron eso”, dijo Trump. El presidente de Estados Unidos indicó que estaba impresionado porque “el fentanilo está muy por debajo de donde estaba”, aunque afirmó que su “penalización” comercial podría haber sido la razón.